北京下午有轻度霾 北部地区有浮尘

[北部地区有浮尘]市气象台13时30分发布预报：今天下午多云，有轻度霾，北部地区伴有浮尘，南风二三级，最高气温10℃；夜间多云转阴，南转北风二三级，最低气温3℃。今天下午延庆、昌平、密云、怀柔、平谷、顺义的部分地区将有浮尘，敏感人群前往上述地区需加强防护。

来源：气象北京

责任编辑：张玉