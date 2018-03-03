人民日报评“6岁学15岁东西”:超前教育会毁孩子

[人民微评：超前教育或会毁了孩子]过早开发孩子，可能透支孩子未来。人生是场马拉松，别为了取得先机而抢跑，也别只图眼前成绩而用力过猛。急于求成，无视成长规律，就是揠苗助长，只会弄巧成拙。别让孩子输在起跑线上，已被证是商业营销，应明白有些路看似捷径，恰是弯路。

[俞敏洪：6岁的孩子学15岁的东西，我很不感冒]全国政协委员俞敏洪表示，民办培训领域对中国教育体系是良好补充，但整顿很有必要，他个人很反对超前教育、难题教育，“6岁的人学15岁的东西，我很不感冒。”他说，孩子的成长过程像一棵树，浇了大量化肥可能会迅速成长，但到后期会发展病态，“这也是中国很多小天才长大后爆发力差的原因。”

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