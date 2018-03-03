两会女代表委员占比创新高 6地超联合国标准

原标题：[特稿]全国政协会议开幕！独家调查：妇女代表委员、农民工代表、律师代表委员占比例均创新高

全国政协十三届一次会议在京开幕

习近平、李克强、张德江、张高丽、栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正到会祝贺

俞正声作政协十二届常委会工作报告

汪洋主持会议

万钢作提案工作情况报告

3月3日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议在北京人民大会堂开幕。本报记者闫昭 摄

新华社北京3月3日电 凝心聚力携手新时代，继往开来创造新辉煌。经历光荣岁月、坚持团结和民主两大主题的人民政协，又迎来一个重要的历史时刻：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议3日下午在人民大会堂开幕。

政协第十二届全国委员会常务委员会向大会作的工作报告提出：中共十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，进一步指明了党和国家事业的前进方向。人民政协要把学习贯彻中共十九大精神作为重大政治任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。

三月北京，春意渐浓。人民大会堂万人大礼堂内穹顶璀璨，气氛庄重热烈。中国人民政治协商会议会徽悬挂在主席台正中，十面鲜艳的红旗分列两侧。

全国政协十三届一次会议应出席委员2158人，实到2149人，符合规定人数。

全国政协十三届一次会议主席团常务主席汪洋、张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英在主席台前排就座。

党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正等在主席台就座，祝贺大会召开。

下午3时，汪洋宣布大会开幕，全体起立，高唱中华人民共和国国歌。

十二届全国政协主席俞正声代表政协第十二届全国委员会常务委员会，向大会报告过去五年的工作。他指出，中共十八大以来的五年，是党和国家发展进程中极不平凡的五年。以习近平同志为核心的中共中央团结带领全党全国各族人民，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代。五年来，以习近平同志为核心的中共中央加强对人民政协工作的全面领导。习近平总书记多次发表重要讲话，提出一系列新思想新论断新要求，科学回答了人民政协事业发展的重大理论和实践问题。政协全国委员会及其常务委员会全面贯彻中共十八大和十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，推动人民政协事业在继承中发展、在发展中创新，开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，彰显了中国特色社会主义制度的优势和特点，在党和国家事业中发挥了不可替代的重要作用、作出了重要贡献。

俞正声在报告中从牢牢把握正确的政治方向、聚焦党和国家中心任务、贯彻以人民为中心的发展思想、推进政协协商民主建设、加强和改进民主监督工作、充分发挥统一战线组织作用、广泛开展对外友好交往、大力加强自身建设等8个方面回顾了十二届全国政协的工作，并总结了坚持中国共产党的领导、坚持人民政协性质定位等6条规律性认识和体会，还对今后工作提出了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等5点建议。

受政协第十二届全国委员会常务委员会委托，万钢向大会报告十二届政协的提案工作情况。他说，十二届政协期间，政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，紧扣推进供给侧结构性改革、司法体制改革、培育和践行社会主义核心价值观、脱贫攻坚、气水土污染防治等重大问题，提出提案29378件，经审查，立案23975件。截至2018年2月20日，99%的提案已经办复。大多数提案的意见建议得到采纳或正在逐步落实中。

在主席台就座的领导同志还有：丁薛祥、马凯、王晨、刘延东、许其亮、孙春兰、李希、李强、李建国、李鸿忠、李源潮、杨洁篪、杨晓渡、张又侠、陈希、陈全国、陈敏尔、范长龙、胡春华、郭声琨、黄坤明、蔡奇、尤权、王胜俊、陈昌智、严隽琪、沈跃跃、吉炳轩、张平、向巴平措、艾力更·依明巴海、万鄂湘、张宝文、陈竺、常万全、王勇、周强、曹建明、杜青林、韩启德、林文漪、罗富和、李海峰、陈元、周小川、王家瑞、齐续春、马培华、刘晓峰、王钦敏等。

中共中央、全国人大常委会、国务院有关部门负责同志应邀列席开幕会。各国驻华使节、新闻官和海外侨胞等应邀参加开幕会。

建睿智之言 出务实之力

——全国政协十三届一次会议开幕侧记

3月3日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议在北京人民大会堂开幕。本报记者闫昭 摄

春风送暖，群贤毕至。3月3日下午，全国政协十三届一次会议隆重开幕，2149名政协委员齐聚人民大会堂参政议政、共商国是，为我国经济社会发展建睿智之言、出务实之力。

“面对新形势新任务，如何做好我国经济工作？”“精准扶贫如何更加‘精准’？”“加快生态文明建设，哪些短板亟待补齐？”……委员们一个个关切触摸着中国未来发展的脉搏。

从人民大会堂东门39级台阶缓步而上，望着檐下闪耀的国徽与迎风招展的红旗，全国政协委员、北汽集团党委书记、董事长徐和谊难掩激动之情：“今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，作为政协委员，我深感责任重大。”

徐和谊心系经济可持续发展，他说，中国企业在发展过程中，要摒弃规模速度型粗放增长，在实现更好的发展质量和效果上发力，助推经济社会持续稳步发展。

“未来5年是非常特殊的5年，作为一名新委员，这既是党和人民的重托，也是一份沉甸甸的责任。”全国政协委员、湖南省长沙市人大常委会副主任王国海说，今年自己将重点关注金融改革、金融风险防范等方面的内容。

“澳门与祖国息息相关、命运相连，亦进入发展的新时期。”全国政协委员、澳门工会联合总会会长陈锦鸣今年的提案将围绕湾区融合展开，他期望通过两会建言，促进澳门自身发展并为国家发展服务，将我国“一国两制”伟大事业不断向前推进。

精准扶贫，是当前最大的民生工程，也是两会关注的重点。在众多委员看来，坚决打赢脱贫攻坚战，意味着“全面建成小康社会，13亿多中国人，一个都不能少”！

作为委员中的新面孔，全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东认为，可以发挥电商优势，破解贫困地区的“资源限制”，在互联网上打造出一条脱贫攻坚的“新通路”。

“希望国家进一步加大对国家级和省级扶贫开发工作重点县的扶持力度，对贫困县实行‘输血+造血’的帮扶措施，确保贫困县如期实现脱贫摘帽，与全省、全国同步实现小康目标。”作为一名来自基层的全国政协委员，云南省德宏傣族景颇族自治州政协副主席杨艳的提案也将围绕“精准扶贫”展开。

针对公众普遍关注的生态环境保护话题，全国政协委员、安徽艾克蓝环保股份有限公司董事长刘屹表示：“碧水蓝天是人民群众对幸福生活的向往，作为一名环保行业的从业者，我将积极建言献策，把人民群众对美丽中国的期盼带到大会上来。”

作为今年两会重要议程之一，修改宪法也成为代表委员们关注的焦点。

“对宪法部分内容进行修改，体现了全国各族人民的共同意志，是时代之需、民心所向，我支持并拥护党中央的决策。”全国政协委员、香港新青年出版社董事长冯丹藜告诉记者，党的十九大报告对香港未来发展的新规划新论述，令她相信在以习近平同志为核心的党中央领导下，香港的明天会更加美好。

一切美好的蓝图，都要靠实干落地。这个春天，两会的东风浩荡，必将催生和凝聚起更多的奋斗力量！

妇女代表委员、农民工代表、律师代表委员占比例均创新高

十三届全国人大代表政协委员更具广泛代表性

又到全国两会时间，2980名全国人大代表、2158名全国政协委员齐聚北京共商国是。今年是换届之年，代表和委员中出现很多新面孔，连任代表仅占代表总数的25.81%，新晋全国政协委员人数超过一半。其中，妇女代表委员、农民工代表和律师代表委员的占比均创新高，代表和委员结构更具广泛代表性。

女代表委员占比创新高

6地超联合国标准

3月3日，全国政协十三届一次会议开幕前，全国政协委员、云南省工商联副主席和向红接受记者采访。本报记者闫昭 摄

十三届全国人大代表共2980名。其中，女代表742名，占代表总数的24.9%，比十二届女代表总数增加了43名，女代表所占比例较上一届提高1.5%，是建国以来比例最高的一次。

政协第十三届全国委员会共有2158名委员，其中女委员440名，占全体委员总数的20.39%，女委员所占比例比十二届时增加了2.55%，是改革开放以来增加幅度最大的一次，也是建国以来比例最高的一次。

据全国妇联妇女研究所的专家分析，在十三届全国人大代表中，有6个选举单位的妇女代表占比超过了联合国1995年提出的妇女参政比例30%的标准，它们分别是广西（32.58%）、福建（31.88%）、云南（31.87%）、辽宁（31.37%）、台湾（38.46%）、澳门（33.33%）。

农民工代表从3人到31人再到45人

3月3日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议在北京人民大会堂开幕。本报记者闫昭 摄

10年前，十一届全国人大代表有2978人。如果问哪几位代表身上承载了更多人的期待，要反映更多人的呼声？答案是广东团代表胡小燕、重庆团代表康厚明和上海团代表朱雪芹。因为他们三个人，要为2.25亿农民工说话。

5年后的2013年，除了连选连任全国人大代表的朱雪芹之外，又有30名农民工代表汇聚到北京人民大会堂。他们的责任是为身后的2.6亿农民工代言。

2018年，在2980名十三届全国人大代表中，农民工代表的数量增至45人。此时，我国农民工总量也增至2.86亿人。

从3人到31人到45人，农民工代表在国家最高权力机关中有了更多话语权。

律师行业代表委员增至39人

3月3日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议在北京人民大会堂开幕。本报记者闫昭/摄

全国律协新闻发言人蒋敏日前发布，十三届全国人大代表和全国政协委员中，共有39名律师。其中，22人当选全国人大代表，17人担任全国政协委员。不仅数量上较上一届有新突破，而且留任比例达50%，远高于其他行业。

回顾往届，律师行业代表委员的数量不断创新高。在十二届全国人大代表和全国政协委员中，律师总数是27人。其中有15名全国人大代表，12名全国政协委员；十一届全国人大代表和全国政协委员中有22名律师，其中人大代表、政协委员各11人；而十届全国人大代表和全国政协委员中，共有律师12人，包括8名人大代表和4名政协委员。

律师制度从七届全国人大恢复重建至今，30多年来，特别是党的十八大以来，随着我国“四个全面”战略布局的不断推进，中国特色社会主义法治建设的不断深化，律师队伍不断壮大、作用有效发挥、制度日趋完善。最近10年，我国律师人数保持年均9.5%的增速，以每年2万左右的速度增长。目前，我国执业律师人数已突破30万人。律师代表和委员人数，也从十届全国人大和全国政协时的12人增至十三届时的39人。

来源：检察日报

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责任编辑：张岩