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95后全国人大代表叶诗文：建议修改体育法

95后全国人大代表叶诗文：建议修改体育法
2018年03月03日 13:10 北京青年报
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　　原标题：人大代表叶诗文：带来体育法修改的建议，关注职业运动员保障

　　据@北京青年报 3月3日消息，今天上午，在接受北青报记者采访时，全国人大代表、奥运冠军叶诗文表示，此次参加两会带来了修改体育法的相关建议，主要针对学校体育的发展和职业运动员的保障。叶诗文是一位新晋95后人大代表，2012年曾在伦敦奥运会上夺得200米和400米混合泳两金。2018年1月30日叶诗文被选为全国人大代表，这是她首次当选全国人大代表。此前在接受媒体采访时叶诗文表示，当选人大代表是一份弥足珍贵的荣誉。

全国人大代表、奥运冠军叶诗文。全国人大代表、奥运冠军叶诗文。

责任编辑：张玉

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