全国政协十三届一次会议将于3日下午3时开幕

原标题：（两会受权发布）全国政协十三届一次会议举行新闻发布会 政协大会定于3日下午3时开幕

新华社北京3月2日电（记者熊争艳、林晖、荣启涵）全国政协十三届一次会议2日下午在人民大会堂召开新闻发布会，大会新闻发言人王国庆回答中外记者提问。王国庆宣布，全国政协十三届一次会议将于3月3日下午3时在人民大会堂开幕，3月15日上午闭幕。

目前，大会各项准备工作已全部就绪。政协大会的开幕会、闭幕会和两次大会发言将向中外记者开放。今年政协大会首次组织三场“委员通道”，方便中外记者集体采访。

新时代人民政协履职尽责要有新作为

王国庆在回顾政协过去五年的工作时说，中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央全面领导下，人民政协事业在继承中发展、在发展中创新。特点亮点可概括为，完善了协商议政格局、强化了民主监督职能、拓展了团结联谊工作、加强了履职能力建设。

在民主监督方面，2017年全国政协组织委员开展了“营改增”执行情况、全面两孩政策实施中的问题、精准扶贫等主题的20项监督性调研活动。通过调研发现问题，围绕履责不力提出批评，针对存在的不足督促改进。

谈及政协在40年改革开放中的作用，他表示，人民政协充分发挥了代表性强、联系面广、包容性大的优势，引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，支持和参与改革开放。委员们围绕改革开放的重要领域、关键环节，出招、谋策、建言，贡献智力支持，发挥了不可替代的重要作用。进入新时代，人民政协将努力为全面深化改革建言献策，不断谱写人民政协事业的新篇章。

王国庆说，人民政协将继续把学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，在学懂、弄通、做实上下功夫。思想共识要有新提高，为实现中华民族伟大复兴广泛凝聚正能量；履职尽责要有新作为，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力。

大会将审议修改政协章程

王国庆介绍，本届大会有一项重要议程是审议政协章程修正案草案。现行政协章程的总体框架和主要内容是1982年全国政协五届五次会议确定的，三十多年来已做过三次修改。这次部分修改，主要因为中共十九大提出的一系列重要的新思想、新观点、新判断、新举措，中共十八大以来习近平总书记关于政协工作的一系列重要讲话精神和中共中央出台的有关加强和改进人民政协工作的一系列重要文件精神和重大部署，均需要在政协章程中加以体现和贯彻。同时，过去五年全国和地方各级政协在工作中形成的好做法、好经验，也需要通过修改，在政协章程中得到体现。

全国政协为脱贫攻坚、乡村振兴建言献策

王国庆说，过去五年，我国的脱贫攻坚取得决定性进展。6600多万人口稳定脱贫，贫困发生率大幅下降。全国政协去年召开以“实施精准扶贫中存在的问题和建议”为主题的专题议政性常委会议。会前100多名委员分赴75个贫困县，走村入户，开展长达4个月的实地调研。委员建议，要确保精准聚焦贫困人口脱贫，注重扶贫同扶智扶志相结合，筑牢持续稳定脱贫基础，切实关注各种风险隐患。要力戒形式主义，改革考核方式，提高基层干部的扶贫工作能力水平。今年全国政协将围绕解决深度贫困地区脱贫问题召开专题议政性常委会议，为助推打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会继续发力。

谈到乡村振兴战略，他说，过去五年，“三农”是全国政协组织调研协商的主打议题之一。今年全国政协确定的10个重点协商议题中有两个“三农”议题，委员们希望为乡村振兴助力，让这个战略尽早变为现实。

新时代中国经济将继续发挥世界经济“主引擎”作用

在回答记者关于中国经济形势的问题时，王国庆说，2017年我国经济发展不仅“颜值”高，“气质”也相当好，经济总量达到82万亿元。

展望2018年，王国庆表示，发展经济要准确认识社会主要矛盾的变化，深刻把握从高速增长转向高质量发展的内涵和特征，通过提质增效、转变发展方式实现经济高质量发展。要大力发展实体经济，坚决防范各种风险，务求改革取得实效，继续深化供给侧结构性改革，切实完善民生保障机制。此外，实现高质量的发展，还要有高标准、严法治和好文化。

他说，习近平新时代中国特色社会主义经济思想是做好当前和今后一个时期经济工作的根本遵循。只要我们切实领会和把握，认真贯彻并落到实处，新时代中国经济的发展一定会更高质量、更有效率、更可持续，继续发挥世界经济增长的“压舱石”和“主引擎”作用。

回答记者关于国企重组带来的影响时，他说，通过重组整合，央企的战略定位更准确、功能作用得到更好发挥、国有资本配置的效率有效提高、经营成本明显下降、发展质量显著提升。央企重组整合是按照法律法规、遵循市场经济规律和企业发展规律稳步推进的，所以“重组造成新的垄断”这个担忧是没有必要的。

谈及粤港澳大湾区建设，王国庆说，中央有关部门会同粤港澳三地政府共同编制的《粤港澳大湾区发展规划纲要》已经按程序报批，审批通过后将正式公布。通过实施粤港澳大湾区建设，支持香港、澳门融入国家发展大局，深化内地和港澳的合作，实现互利共赢，为港澳地区的发展注入新的动能，香港、澳门要充分利用这一重大机遇。

综合施策夯实民生基础

在回答关于医改的问题时，王国庆说，新医改推进十年来织起全世界最大的全民基本医疗保障网，取消了实行60年的药品加成政策，优质医疗资源逐步下沉，药品供应保障机制不断健全。但步入“深水区”的医改依然有很多难题，全国政协将继续组织委员深入调研监督。

在回答关于学生减负的问题时，王国庆说，学生减负涉及教育观、人才观和相应的体制机制等深层次问题，是一个需要综合施策、全社会共同发力才有望解决的系统工程。要以真抓实干的精神，搬走年幼孩子们本不该承受的重负之山，让他们真正快乐学习、健康成长。

谈到雾霾治理时，他说，2017年“大气十条”收官之年各项考核指标如期完成，但对蓝天白云能否常态仍不能过于乐观。大气污染防治和经济发展、保障民生并不矛盾，绿水青山才是真正的金山银山。在我国经济由高速增长向高质量发展转变的当下，更应该抓住时机坚决地调整产业、能源和运输结构，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

关于“扫黑除恶”的问题，王国庆说，在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央针对当前涉黑、涉恶问题的新动向，作出的顺民心、合民意的重大决策部署。按照党中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》来开展的扫黑除恶专项斗争，是在法律框架内进行的，必须严格坚持法治思维、法治方式，始终在法治轨道上稳步推进，确保把每一起案件都要办成铁案，经得起历史和法律的检验。有理由相信这次声势浩大、人心所向的扫黑除恶斗争既会赢得民心的胜利，也会赢得法治的胜利。

世界各国应齐心协力打造人类命运共同体

谈到中国加入世贸组织的问题，王国庆说，中国自从加入世贸组织以来，认真履行关税减让和市场开放承诺，反对保护主义，加强产权保护，促进公平竞争。让许多世贸组织成员感到担忧的恰是美国采取的单边主义做法，发出的单边主义声音。

他说，作为世贸组织的重要成员，中美双方都应维护世贸组织规则的权威性，共同完善以世贸组织为核心、以规则为基础的公平开放的多边贸易体制。今年是改革开放40周年，中国开放的大门只会越来越大。中国将继续推动全面对外开放，加强与国际经贸规则的对接，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业的对外开放，创造有吸引力的国内投资环境。一个更加开放的中国市场，将对全球发展做出更重要的贡献。

谈到中日关系，王国庆说，近来日方在对华关系上释放出一些正面的信息，中日关系也出现了一些向好的苗头。希望双方能倍加珍惜，抓住这个有利契机，在中日四个政治文件和四点原则共识的基础上，不断积累积极因素，推动两国关系尽早重返正常发展轨道，为两国高层交往创造适宜的氛围。

王国庆说，西方有些人身体进入了21世纪，但大脑还停留在冷战时代。一些所谓“锐实力”的炒作反映了西方某些势力顽固地以意识形态划线，坚持冷战思维和双重标准，对中国充满了偏见、歧视和敌视，本质上是“中国威胁论”的新版本。当今世界各国尤其是大国之间，应该努力促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，齐心协力打造人类命运共同体，而不是以对抗的思维来制造藩篱，彼此隔阂，猜忌诋毁。（完）

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责任编辑：张岩