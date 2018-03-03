黑龙江齐齐哈尔副市长黄宇被查 曾称“向我看齐”

原标题：强调“向我看齐”的厅官今被查

来源：法律与生活杂志大白新语公众号

据黑龙江省纪委监委网站3月2日消息，齐齐哈尔市政府原党组成员、副市长黄宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

记者注意到，担任市住房和城乡建设局党委书记、局长期间，黄宇多次在公开场合就党风廉政建设发表重要讲话。据悉，2016年，中央第二环境保护督察组在黑龙江省进行督察时，其被给予行政警告处分，同时因涉及其他违纪问题线索，进行并案处理。

齐齐哈尔市政府原副市长黄宇被查

公开资料显示，黄宇，男，汉族，1964年12月生，山东烟台人，1982年3月参加工作，1986年6月加入中国共产党，黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，高级工程师。

据悉，黄宇早年多就职于省第三建筑工程公司。1982年3月到1996年5月，先后任该公司二处统计员；职工学校教师；三处技术员；一处总工长、副主任（副科级）；一处副主任；直属工程处项目经理、主任（正科级）（其间，1993.02—1995.04 齐齐哈尔市城市房屋开发公司项目经理、副经理）。

从1996年5月开始，调任齐齐哈尔市大宇建筑工程有限公司。担任过该公司九分公司经理、总公司副经理。

从2002年4月，开始任齐齐哈尔市齐翔建工集团总经理兼总经济师、集团有限公司一公司经理（副县级）；一年多后，任党委书记、董事长、总经理。

2008年12月，黄宇被调任齐齐哈尔市建设局。至2017年6月，曾任党委委员、齐翔建工集团党委书记、董事长、总经理；党委书记、局长。

2016年1月，黄宇进驻齐齐哈尔市政府，并任党组成员、副秘书长；市政府党组成员、副市长，市住房和城乡建设局党委书记、局长。在此其间，同时兼任市住房和城乡建设局党委书记、局长。

2017年6月，黄宇任齐哈尔市政府党组成员、副市长；2017年9月至今任齐齐哈尔市副市级干部。

多次公开谈论党风廉政

媒体曾就“如何落实好党风廉政建设的主体责任”等问题采访了时任齐齐哈尔市住房和城乡建设局党委书记、局长黄宇。其表示，各级党委必须把党风廉政建设作为本地、本单位党委的一项重要任务，切实担负起加强党风廉政建设的主体责任，动员一切力量、集中一切智慧、采取一切办法抓实抓好。

对此，黄宇提出三方面的工作建议：完善制度规定，把党风廉政建设纳入规范化轨道；强化思想主导，培育与党风廉政建设相融合的文化氛围；坚持依法行政，牢牢盯紧权力运行过程这个重点领域。其中指出，权力运行过程是党风廉政建设的重要关口和多发领域，也是人民群众评判党风廉政建设的重要依据，乱作为、不作为都是党风廉政建设要解决的重点问题。党委履行党风廉政建设主体责任，必须高度关注权力运行过程的管理和监督，既从严惩处违法违规、以权谋私损害群众利益的人和事，也从严惩处在其位不谋其政、不履行职责的人和事。

此外，记者注意到，黄宇曾在齐齐哈尔市住房和城乡建设局干部大会上，谈及反“四风”时表示，领导要带头、立整立改，打造优良过硬作风。领导干部要以身作则、率先垂范，要求别人做到的自己先要做到，要求别人不做的自己坚决不做；要有“向我看齐、对我监督”的胸襟和勇气，坚决做到从我做起、从现在做起、从点滴做起。强化宗旨意识加强党性修养，促进干部作风的进一步好转，树立良好工作作风。

被黑龙江省通报行政警告处分

2016年7月19日至8月19日，中央第二环境保护督察组对黑龙江省开展了环境保护督察工作。2016年11月15日中央环保督察组向该省反馈了督察意见，并将督察发现的13个生态环境损害责任追究问题移交该省，并要求依法依规进行调查处理。其中，给予时任齐齐哈尔市政府副市长兼市住建局局长黄宇行政警告处分。

通报结果显示，齐齐哈尔市政府及住房城乡建设、城市管理行政执法等部门，未按照国家要求按期完成《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》项目，存在不作为、慢作为问题。齐齐哈尔市中心城区污水处理厂自2003年投运以来，累计产生污泥达10余万吨，全部堆存于嫩江行洪区内，对嫩江水环境安全构成严重威胁。按照干部管理权限，对7名责任人员进行严肃问责。处理结果显示，拟给予齐齐哈尔市政府副市长兼市住建局局长黄宇行政警告处分（因涉及其他违纪问题线索，对其进行并案处理）[资料来源：黑龙江省纪委监委、西陆网、齐齐哈尔市住房和城乡建设局信息中心]

责任编辑：张玉