原标题：外媒：政协发言人以西方名言回击“中国威胁论”

全国政协十三届一次会议新闻发布会3月2日在人民大会堂一层新闻发布厅召开，大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。图为大会新闻发言人王国庆回答记者提问。 新华网/中国政府网 陈杰 摄

海外网3月3日电 全国政协十三届一次会议新闻发布会于3月2日在人民大会堂召开，大会新闻发言人王国庆面对诸多尖锐问题予以直面回应。他巧妙引用美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金的名言回击所谓的“中国威胁论”，也令外媒印象深刻。

面对两会首场新闻发布会，《欧洲时报》记者指出，连续第3年作为全国政协会议发言人的王国庆有时直截了当，有时则运用俗语，风趣幽默，既简明扼要讲清问题实质，也让新闻发布会让人耳目一新。就记者提问如何评论近期西方有舆论宣称，中国利用文化传播等方式在西方搞渗透，通过所谓的“锐实力”对西方国家施加影响，干涉内政的问题，这位大会新闻发言人的一番精彩反击也是吸引了多家外媒的关注和报道。

新加坡《联合早报》报道称，王国庆指出，西方指中国在拓展“锐实力”的说法，对中国充满偏见、歧视和敌视，本质上是“中国威胁论”的新版本。文章援引王国庆的发言称“炮制新词‘黑’我们中国，这已经不是第一次了，我相信也不会是最后一次。做同样的事情，西方国家是展示‘软实力’或者叫‘巧实力’，到了我们中国就成了别有用心的‘锐实力’。”文章称，王国庆认为此举反映西方某些势力顽固地以意识形态划界，坚持冷战思维和双重标准。

香港“中评社”则以“王国庆反击中国威胁论”为题撰文表示，作为回应，王国庆也称，随着中国稳健持续的发展、日新月异的变化受到国际社会的广泛关注，许多人渴望了解中国，而中国也一直在努力展示一个真实、立体、全面的中国形象。“随着我们综合国力的提升，这些年我们对外传播工作力度也在不断地加大，这是个不争的事实。但这不只是为了展示我们自己的形象，也是为了更好地帮助国际社会及时、准确、全面地了解中国，”这位发言人这样表示。

为了呼吁西方世界加深对中国的理解，英国路透社注意到王国庆引用了美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金说的一段话：“人们之所以相互敌视，是因为相互害怕；之所以相互害怕，是因为相互不了解；之所以相互不了解，是因为相互不能沟通；之所以相互不能沟通，是因为彼此隔阂。”

《联合早报》对此评论称，西方舆论近期兴起了关于中国“软实力”蜕变为“锐实力”的讨论，反映出其对中国外交日益强势的焦虑和不安。中国官方曾对此作出回应，3月2日又选择在“两会”期间的首场记者会上再次回应，这也显示出了中国对纠正西方这一观念的重视。（海外网 张霓）

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责任编辑：初晓慧