“后面部长等很久了” 揭耿直萌的两会“喜感哥”

原标题：揭秘两会部长通道上的“喜感哥”

法制晚报·看法新闻 一口地道的“山东普通话”，一会儿小跑给记者递话筒，一会儿上前“撵”部长，控制发言时间……

3月3日下午的首场“部长通道”上，去年的两会“网红”——被称为“喜感哥”的主持人朱恒顺，今年再次火了一把。

看法新闻记者曾介绍过，其实这位法学博士自2014年以来就一直担任“部长通道”主持人，算下来，至今已有5年。风趣幽默，再加上耿直，令他收获诸多粉丝。

被称为“耿直萌”的喜感哥

对于3月3日的首场“部长通道”，有媒体称，大家直接被朱恒顺的一个小举动给暖到了：他不仅一路小跑给提问记者递话筒，还一如既往地适时“催”部长走：“谢谢裘主任……因为我们后面的部长等很久了。”

其实，这位接地气、超可爱的“部长通道”主持人，是媒体的老熟人了，他叫朱恒顺。因为脸上总是挂着笑容，人称“喜感哥”。

说起这个“外号”的由来，还要追溯到2017年3月4日，当时全国人大首场新闻发布会即将召开，一名在现场维持秩序的男子引发关注。因为金句频频，人民网称他为两会“喜感哥”。

“直播的‘先进武器’，都放会场后方”、“不遵守纪律的同志，我想我们的合作就快结束了”、“顺便做个广告，部长通道明天8点10分开启”……

据现场记者讲，除了幽默，朱恒顺还特仗义。比如2015年3月12日，第三次全体会议开幕，部长们全部进入会场。不过，部分记者因为没有采访到自己“心仪”的部长，不免有些郁闷。

朱恒顺耐心地安慰大家：“还有机会，我待会儿帮你们再拦几位部长。实在不行，还有15号的闭幕会，那时候再试试。”

不仅幽默，作为法学博士，朱恒顺的文笔也很好，《中国青年报》、光明网、《京华时报》等媒体频频刊发他的署名评论。

比如2015年5月，陕西韩城市人大代表薛某，在得知村委换届选举需推迟后，闯入市民政局将报告抢走。朱恒顺以《抢公文的人大代表怎么代表人民》为题指出，部分基层代表委员的守法意识和法律素养亟待加强，只有基层的守法观念上涨了，依法治国才可能结出累累果实。

20年来，他3次造访同一地

公开资料显示，这名“部长通道”上最忙碌的主持人、两会“喜感哥”出生于1975年，山东临沂人，如今任全国人大内司委处长。

2002年，朱恒顺考上了山东大学法学院的硕士研究生，并在该院读了博士研究生，专业则为宪法学与行政法学。2008年，他通过国家公务员考试，进入全国人大任职。

对于自己过去的生活，去年11月，他在光明网上发文《从扫盲到留守儿童关爱：暑期社会实践的变迁》。文章称，1996年，他在山东一所师范学院读大三，那年暑假和同学们到山东冠县北馆陶镇开展暑期社会实践活动。

由于地域偏僻、经济落后，当时乡镇的十几所中小学却只有两三个老师具有专科以上学历。而且教学条件也非常艰苦，连课桌都配备不全。毕业后的2002年，朱恒顺进入青岛一所高校工作，他再次以指导教师的身份带队到北馆陶镇开展暑期社会实践活动。

虽然只有六年的时间，但当地各方面已发生了很大改变，比如大多数学科都有专科学历以上的教学带头人，只是虽然学校的电化教室已全新建成，但大多数老师还不会操作计算机。

2016年7月，他特意到一直牵挂的冠县北馆陶镇去看看。巧的是，这次去，恰好有母校的师弟师妹们在那里开展暑期社会实践活动。

此时，当地中学的老师们基本上都具备本科学历，只是暑假里孩子们不上学，缺乏人陪伴，因此，他们的社会实践活动主要是为孩子们举办一些兴趣班，比如国际象棋、绘画、舞蹈等。

他认为，这20年，他三次到同一个地方，经历和遇到了三次暑期社会实践活动，变化的绝不仅仅是学校环境种种，还有这个时代的变迁，尤其是经济社会的快速发展。

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责任编辑：张岩