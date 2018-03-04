两会知多少：两个会为啥不在一天开幕？

原标题：两会知多少：两个会，为啥不在一天开幕？

3月4日上午，十三届全国人大一次会议的日程公布。从1998年至今，全国两会分别在3月3日和5日开幕的惯例固定下来。那么问题来了，为啥政协会议的开幕时间总比人大会议早两天？

这么重要的会议，开幕时间的确定当然有讲究。政协会议比人大会议开幕时间早，主要是为了保证政协履行其职能。

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。因为人大在做决策之前，要把决策先提交给人民以及各界的代表，在政协里面进行协商、讨论，政治协商纳入在决策层面中，决策前要进行充分的协商，所以政协会议在人大会议之前开。

网友肯定还有疑问，为何全国政协会议要比全国人大会议早两天开幕？这要从两个会议的议程来看。

从全国两会来说，全国政协委员列席全国人大会议，是参政议政的重要方式和渠道。全国政协会议早于全国人大会议开幕，这便于全国政协委员列席全国人大会议，参加对政府工作报告、“两高”工作报告等全国人大会议文件的讨论。

按照惯例，全国政协会议的议程是，3月3日下午开幕，在开幕会上，常务委员会作工作报告和一年来提案工作情况的报告。3月4日全天，全国政协委员分界别分组审议这两个报告。

3月5日上午，全国政协委员列席全国人大会议的开幕会，听取政府工作报告等。

虽然，现在每年的全国政协会议在3月3日开幕、全国人大会议在3月5日开幕，都没有成文的规定，但已成为惯例。

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责任编辑：张建利