英媒热议两会开幕：中国机构改革吸引全球目光

国际在线报道（中国国际广播电台记者 梁弢）：3日，全国政协十三届一次会议在京开幕，一年一度的全国两会正式启幕。包括《经济学人》、英国广播公司在内的英国主流媒体均在第一时间发布了两会开幕的消息。

英国《经济学人》刊文评论，中国目前是世界上最大的出口国，占全球贸易出口额的13%以上。“中国已经融入到全球经济当中。中国人富有进取心，足智多谋，在全球100家最有价值上市公司中，中国占到12家”。不论对中国自己，还是对贸易伙伴，中国在商业上都创造出了非凡的繁荣。

《经济学人》同时也提到了“一带一路”倡议，“几乎没有一个相关国家不愿加入‘一带一路’倡议”。

英国广播公司在网站撰文指出，机构改革将是本次两会的焦点议题。报道称，40年前的改革开放成就了中国目前位居全球第二的经济体量，去年召开的中共十九大详述了“中国梦”的实现路径。要适应新形势下的中国经济和社会管理等现实需要，机构改革无疑将会吸引全球的目光。

英国路透社日前也发文对中国两会进行了前瞻性分析，称确保经济平稳、防范金融风险、加快落实惠民改革措施等将是今年两会关注的重点。

报道指出，中国2017年国内生产总值（GDP）实现超预期的6.9%的增幅，防范风险尤其是金融领域的风险、确保经济平稳显然是推进下一步改革的基础。而要体现以人为本的治国理念，加快收入分配改革，让惠民改革举措全面落地，仍会是今年两会关注的热点。

来源：国际在线

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责任编辑：张建利