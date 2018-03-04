3月5日上午北京多路段限行

原标题：明日（3月5日）交通出行提示
元宵节后，大中小学陆续开学，全市交通流量恢复正常水平。明天（3月5日）是周一，机动车尾号限行5和0，早高峰交通压力大。预计早间7时15分至8时30分前后，校园周边路段以及主要节点桥区，长安街及其延长线一线，东南部区域、东北部区域交通流量大。周一早间，市民前往医院就诊集中，崇文门路口，新街口内大街，西二环儿童医院周边，西四环五棵松桥区周边容易出现拥堵情况。
周一早高峰及上午时段，北五环东段、京密路、机场高速、东二环全线、京沪高速、东南五环、东南三环、华威南路、西五环、阜石路、西四环、中关村大街、学院南路、大柳树路、车公庄大街、西直门北大街、西二环北段、前三门大街、长安街及其延长线等道路，将会分时分段采取临时交通管理措施。
建议市民群众出行前及时关注交管部门发布的实时路况，尽量避开早高峰时段和上述区域道路，提前选择外围环路通行、错峰出行。遇上述道路采取临时交通管理措施期间可以根据实际情况，适时绕行北四环、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、朝阳路、朝阜路、通惠河北路、广渠路、两广大街、榴乡路、莲石路、阜成路、蓝靛厂南路等相邻道路。
交管部门提醒广大市民：出行前，广大市民朋友可以通过电台、室外显示屏、导航以及“北京交警”官方微博等渠道及时了解掌握交管部门发布的最新交通出行信息，尽量选择乘坐公共交通工具出行，驾车出行时遇有临时交通管理措施路段请服从执勤交警指挥，合理安排出行计划，选择好绕行路线，错峰出行、文明出行、绿色出行。
来源：北京交警
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