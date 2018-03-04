原标题：公安现役部队坚决维护和贯彻军委主席负责制

来源：中国警察网

举旗铸魂，核心领航。



进入新时代，我们信念更加坚定，因为有习主席这个全党拥护、人民爱戴、当之无愧的核心掌舵领航；踏上新征程，我们行动更加自觉，一定要把习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的强军思想全面准确贯彻落实到公安现役部队建设各领域全过程。



全国两会期间，公安现役部队广大官兵一致认为，只有坚定不移维护党中央权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，始终同党中央、中央军委和习主席保持高度一致，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，才能凝聚人心，凝聚共筑中国梦强军梦的磅礴力量，实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队。



把维护核心融入血脉灵魂



强军梦踏上新征程，新时代开启新起点。



军委主席负责制是坚持党对军队绝对领导的根本制度和根本实现形式，是中国特色社会主义政治制度和军事制度的重要内容，凝结着我们党建军治军的宝贵经验和优良传统。把维护核心融入血脉灵魂，公安现役部队既是“枪杆子”，又是“刀把子”，必须坚定不移地维护和贯彻军委主席负责制，坚决把贯彻军委主席负责制作为最高政治任务来落实，作为最高政治要求来遵循、作为最高政治纪律来严守。



公安部政治部现役工作办公室主任单于广表示：“全面深入贯彻军委主席负责制，关乎我军建设根本方向，关乎新时代强国强军事业发展，关乎党和国家长治久安，关乎中国特色社会主义前途命运。当前，公安现役部队正面临领导指挥体制调整改革，必须坚决做到党中央、中央军委和习主席怎么定，公安现役部队就怎么执行，不折不扣地完成各项改革任务。”



“公安边防部队肩负着维护国家安全和边境沿海地区、出入境口岸稳定的职责使命，在任何时候、任何情况下都要坚定不移维护和全面深入贯彻军委主席负责制，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。要坚持让铁纪发力，让铁规生威，不断强化官兵军人意识和号令意识，切实在全部队形成守禁令、讲规矩的良好氛围。”公安部边防管理局局长陈定武说。



公安部警卫局政治委员李宪法表示，公安警卫部队是一支执行党的特殊政治任务的武装力量，在维护和贯彻军委主席负责制上必须标准最高、要求最严、态度最坚决、落实最有力。要确保党对公安警卫部队一切人员、一切工作的集中统一领导，坚决贯彻落实习总书记“增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之”的重要指示，牢固树立总体国家安全观，严密警卫安全措施，坚决确保以习近平同志为核心的党中央绝对安全。



“中央军委主席负责制是我们党长期的革命斗争经验总结，是人民军队不断从胜利走向胜利的重要法宝。党的十九大把军委主席负责制写进党章，体现了我们党对建军治军规律的认识深化，标志着中国特色基本军事制度更加成熟定型。贯彻军委主席负责制不仅是国家层面的最高行为准则，更是公安消防部队每名官兵必须忠实履行、坚决捍卫的最严纪律铁规。”公安部消防局副局长琼色认为。



伟大的事业需要坚强的领导核心



心中有信仰，脚下有力量。伟大的事业需要坚强的领导核心，维护党的权威和革命领袖的权威，是我们党在长期实践中形成的优良传统和独特优势。一个国家、一个政党，领导核心至关重要；拥有坚强有力的领导核心，正是中国特色社会主义制度的优势所在。坚定维护核心，对公安现役部队来讲，最重要的是坚决维护和贯彻军委主席负责制。



北京市公安消防总队政治委员夏夕岚认为，军委主席负责制是党对人民军队绝对领导的制度“龙头”，是确保国家长治久安的“定海神针”。维护和贯彻军委主席负责制，关乎旗帜道路方向，关乎党运国脉军魂。首都消防部队肩负着“为党中央站岗，为首都人民守夜”的神圣职责，地位作用特殊、使命任务特殊、所处环境特殊，必须增强首都意识，树立首善标准，在维护和贯彻军委主席负责制上当先锋、走前列、做表率。



“红其拉甫边检站作为公安边防部队的首面红旗，一代代官兵爬冰卧雪、战天斗地，铸就了享誉全国的新老‘三特’精神。党的十九大吹响了进入新时代的历史号角，红其拉甫边检站全体官兵必须坚决维护和贯彻军委主席负责制，确保政治信仰绝对忠诚，确保根骨血脉绝对纯正。”新疆公安边防总队红其拉甫边防检查站政治委员朱春山表示。



公安部警卫局警卫队队长李良华表示，坚决捍卫以习近平同志为核心的党中央绝对安全，就是要坚持战斗力这个唯一的根本的标准，从难从严从实战出发狠抓实战练兵、比武竞赛、业务培训，打造业务过硬的单兵力量、锋利坚韧的尖刀力量，提高确保警卫安全的素质本领。要严格按照军队条令条例和基层建设纲要抓管理，以实际行动拥护支持改革，确保习主席和中央军委各项决策指示在公安警卫部队基层落地生根。



坚强有力的领导核心是党和人民之福



船重千钧，掌舵一人。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民迎难而上，不畏挑战，勇挑重担，取得了非凡成就。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，公安现役部队目标明确，为党和国家在迈向国家富强、民族振兴、人民幸福的征途上保驾护航。



公安部边防管理局政治部组织处处长于信阁认为，公安边防部队全面深入贯彻军委主席负责制，必须提高政治站位，提升政治能力，练就过硬本领，弘扬务实作风。牢固树立“以人民为中心”的思想，始终情系基层，持续转变作风，强化政治责任和使命担当，坚持更高标准、更严要求，在维护和贯彻军委主席负责制上做出示范。



“作为公安边防部队党员领导干部，必须全面系统准确把握军委主席负责制的核心本质、制度规定和政治要求，组织部队各级和广大官兵认真开展好‘不忘初心、牢记使命’和‘传承红色基因、担当强军重任’主题教育，切实将‘统帅意识’融入血脉灵魂，自觉看齐追随，为党和国家的伟大事业奉献力量。”黑龙江公安边防总队政治委员贺庆说。



广东公安边防总队总队长陈惠溪表示，广东公安边防总队全体官兵要把忠诚履行党和人民赋予的职责使命，践行对党中央、中央军委和习主席的庄严承诺，作为维护和贯彻军委主席负责制的生动实践，集全体官兵之力保证粤港澳地区政治安全、社会稳定、人民安居乐业，服务保障国家战略、地方建设，为中央实施“一国两制”、促进粤港澳繁荣发展筑牢安全的边防屏障。









责任编辑：张义凌