有种安全感叫中国治安 惠及超13亿人的大工程来了

原标题：有一种安全感叫“中国治安”！一个惠及超13亿人的“大工程”要来了。。。

大数据、云计算、移动互联网，新一代信息技术为代表的科技革命风起云涌。它们正以前所未有的力量，改变着人类的思维、生产、生活和学习方式。

新时代的中国，牢牢把握着这次历史机遇。

放眼大数据、云计算、移动互联网…中国派出哪些“神器”迎战这一新的科技革命？

小编为您梳理大国重器“英雄谱”，相信你看完一定会被它们惊艳！

有一种安全感叫“中国治安”！从安防到民用，一个惠及超13亿人的“大工程”要来了！

互联网带来的改变，不仅在经济领域。基于数据集中共享的智慧大脑云计算，正在新技术应用中，为中国的社会治理提供无限可能。中国是将人脸识别尖端技术最先用于民用搜救的国家之一。人脸作为全球最大的图像识别技术样本，是智能检测识别精准度的标杆。中国把人脸识别智能系统应用于民间搜救、进行户籍变更、房屋产权交易等，让大数据为“平安中国”保驾护航。2017年全球犯罪与安全指数显示，中国是治安保障最好的国家之一。

如今，中国有上百家人脸识别技术研发中心，每年研发投入近20亿元。人脸识别系统的试点应用已经越来越广泛，将惠及更多百姓。从安防到民用，从城市到乡村，一个惠及13亿多中国人的互联网正紧密连接。智能大脑、云计算、大数据，正在支撑起中国人生活的方方面面！

中国独立研发光纤打破欧美日技术垄断！将国际光纤市场价格从每芯公里上千元降至80元！

光纤预制棒的胚体，要在超过1500摄氏度的高温下，烧结成光纤预制棒，影响烧结的因素及工艺参数有近千项。此前，这项核心技术，一直被美国康宁、日本住友、欧洲普睿司曼等少数光棒制造巨头掌握。这种烧结精度稳定在0.1摄氏度的工艺，中国工程师研发了三十多年。如今，我国独立研发出的全套光棒生产工艺，从光棒核心技术突破，到光纤制造完全自主，中国将国际市场光纤价格从每芯公里上千元人民币，降低到每芯公里80元左右。像这样的光纤，中国每年可以生产500万盘，总长2.5亿芯公里，位居全球第一！

大小只有发丝直径的万分之一！7纳米芯片刻蚀机打造纯正“中国芯” 达到世界先进水平！

半导体芯片，是信息化时代的基石，也是当今尖端制造的制高点。全球芯片制造，已经进入10纳米到7纳米器件的量产时代。中国自主研发的第一台7纳米刻蚀机，是芯片制造和微观加工最核心的设备之一。它采用等离子体刻蚀技术——利用有化学活性的等离子体，在硅片上雕刻出微观电路。7纳米，相当于发丝直径的万分之一。这是目前人类能够在大生产线上制造出的最小的集成电路布线间距，接近微观加工的极限！而此前，中国内地的芯片制造，仅停留在28纳米的量产水平。如今，中国芯片制造装备，终于与世界最先进水平同步！

实力抢镜！“超级工厂”首次向媒体亮相，全球最牛的中国屏在这里！

作为全球最大的液晶面板需求市场，中国已成为全球拥有高世代液晶面板生产线最多的国家，智能屏、触摸屏产量双双位居世界第一。今天，中国迎来了柔性屏时代，拥有世界上第二条实现柔性屏批量生产的生产线，工厂面积接近7个“水立方”！在柔性屏量产前的极限测试中，测试用的柔性屏在水中可以被任意扭曲。低功耗、高分辨率仅有0.03毫米厚度的柔性屏，正在给终端显示领域带来全球性的革命。3000名工程师，10年储备，4万个技术难关攻破，终于将中国显示屏制造产业，带向世界最先进行列！

责任编辑：张岩