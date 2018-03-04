四川雅西高速荥经段山体移位致大桥裂缝 双向封闭

原标题：四川瓦长坪大桥附近山体移位，雅西高速荥经段“无限期”管制

付真卿

四川在线3月4日消息，3月4日，四川高速交警发布紧急路况信息。雅西高速荥经段遭遇突发情况，瓦长坪大桥附近发生山体移位地质灾害，导致大桥出现裂缝。从3月4日凌晨起，雅西高速荥经段被迫实施双向封闭交通管制。

根据目前的管制方案，成都往西昌方向所有车辆在荥经安检站分流下高速，西昌往成都方向车辆在彝海安检站分流下高速。同时，雅安南站、荥经站、龙苍沟站禁止西昌方向车辆上站，彝海站、栗子坪站、石棉站、汉源站、九襄站禁止成都方向车辆上站。

据高速交警方面介绍，因为山体移位对道路造成的影响目前仍需要评估，再加上后续处理，目前无法确定此次交通管制何时能够结束。由于雅西高速是连接攀西地区到盆地内的主要交通通道，预计将会对来往两地交通造成较大影响。

高速交警建议，近期准备走雅西高速的朋友最好选择铁路或者航班出行。如果一定要驾车，目前有3条线路可以选择：

1，绕行108国道。

这条线路是雅西高速交通管制时常规的绕行备选线路。成都往西昌方向车辆在荥经站出高速，经108国道翻越泥巴山，然后在九襄站上高速继续向南反向亦然。选择这条线路比正常走雅西高速要多花3个多小时，且泥巴山路陡弯急，车多容易发生拥堵，沿途保障缺乏，交警建议翻山最好备足水和食物。

2，绕行雅康高速

雅康高速通车后，往返成都西昌多了一条绕行线路。从成都驾车到雅安后上雅康高速到泸定，然后经省道211线到石棉站上雅西高速继续南下，反向亦然。走这条线路沿途保障较好，但相比绕行108国道要多出40公里左右路程。如果108国道泥巴山段出现拥堵，可以选择这条路绕行。

3，绕行省道306线

这条绕行线路主要针对乐山、自贡等川南地区准备驾车去西昌的朋友。从乐山出发，可沿306省道经峨眉山市、峨边县、金河口区抵达汉源站上雅西高速继续南下，反向亦然。这条线路路程也较远，不推荐成都方向的车辆前往。

来源：四川在线

责任编辑：张义凌