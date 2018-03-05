多地多企业集团混改列入计划 东航已提交申请

原标题：国企混改升级 集团层面将迎突破

作为国资国企改革的重要突破口，今年混合所有制改革（下称“混改”）将迎来升级版，尤其是在集团层面有望突破。

《经济参考报》记者在两会期间采访了解到，在加大混改力度、扩大试点的同时，多个地方和企业提出在集团层面探索混改计划，中国东方航空集团公司（下称“东航集团”）已经向国务院国资委党委提交关于集团公司层面推进混合所有制改革的申请报告。而作为国企混改中的重要一环，员工持股试点也将在年底进一步铺开，其中，中国电子今年新报批了2家军工企业试点员工持股。

混改迈出实质步伐成效显现

“稳步推进混合所有制改革，重点领域迈出实质性步伐。”国务院国资委主任肖亚庆在2018年中央企业、地方国资委负责人会议上如是总结过去一年的工作。

数据显示，截至2017年底，在电力、石油、天然气、民航、电信、军工等重点领域，已有3批50家国企成为混改试点，超过三分之二的央企各级子企业实现了混合所有制。其中，2017年中央企业新增混合所有制企业户数超过700户，通过资本市场引入社会资本超过3386亿元。

2017年6月19日，东航集团旗下的东方航空物流有限公司宣布引入四个外部投资者，联想、普洛斯、德邦、上海绿地共计持有东航物流45%股份，核心员工也持有公司10%股份，集团持股比例从100%一次性降到45%。

“作为中央企业混改首批首家完成，取得了非常好的效果，社会效益和经济效益得到双重提高。”全国政协委员、东航集团董事长刘绍勇4日在政协经济界别小组会议上介绍说。

入围第二批混改试点的中国黄金集团黄金珠宝有限公司（下称“中金珠宝”），相关工作进展也非常顺利。“去年9月底所有资金都已经全部到位，现在正在按照预定计划积极推进。”全国政协委员、中国黄金集团董事长宋鑫4日在政协经济界别小组会议后接受《经济参考报》记者采访时透露。

作为中国最大的国有综合性电子信息企业，中国电子信息产业集团（下称“中国电子”）旗下混改企业占比达到八成，2017年经营性利润达历史最高水平。

“和民营企业的合作效果比预想中好很多，无论是核心业务还是发展迅速的业务，混改的作用非常大，比如在网络安全和信息化领域，最精尖的技术都是混改来的，有不少优秀的民营企业家在我们这儿当主要负责人。”全国政协委员、中国电子董事长芮晓武4日对《经济参考报》记者表示。

集团层面混改有望迎突破

值得注意的是，今年混改将继续在拓展广度和深度上下功夫。国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗透露，“广度”即电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重要领域混改进一步推进，并且选择有条件的中央企业推进集团层面股权多元化。而“深度”则意味着将推动混合所有制企业在引资本的基础上，不断完善公司法人治理结构、健全市场化经营机制，促进国有企业转换经营机制。

宋鑫表示，将按照国资委的统一部署，具备条件的将积极推进混改。芮晓武也透露，电子信息行业是完全开放竞争的领域，未来一方面要加速市场化转型，另一方面还要进一步加大混改，将来混改企业占比会达到90%以上。

“目前混改仍在积极推进，社会上比较关心的是集团层面推进混改，主要是以联通为代表。”全国政协委员、国务院国资委副主任徐福顺4日在政协经济界别小组会议结束后告诉《经济参考报》记者，“混改方面，有的是财务投资，有些是产业投资，我们现在比较关心的是从供给侧结构性改革补短板角度出发，学习一些民营企业的运行机制。”

据了解，截至2017年底，共有中国联通、上海贝尔、华录集团等3家央企从集团层面开展了混改。刘绍勇透露，东航集团已经向国务院国资委党委提交关于集团公司层面推进混合所有制改革的申请报告。在他看来，这一改革将极大地释放生产的活力和人的动力，更好地服务国家经济社会发展和改革开放，特别是有利于集团公司更好地参与全球竞争。

此前中国宝武钢铁集团有限公司副总经理胡望明也介绍说，按照中央和国资委的部署，公司将进一步在集团层面探索混改，目前具体方案尚未形成。

地方混改也扩展到了集团层面。辽宁提出，在推动子公司层面混改的同时，支持具备条件的国有企业开展集团层面混改，省属企业集团层面混改要取得突破。

全国政协委员、上海国资委副主任林益彬近日在接受采访时也表示，上海国企混改分两个层面工作，一是集团层面混改，通过推动混改提升集团竞争力，推动整体上市，二是由市国资委定方向、定规则，比如参股、控股等细则，但坚持市场化原则，推动混改。

员工持股改革将铺开

员工持股一直是国企混改的重要内容之一。2016年8月，《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》印发，之后11月国务院国资委遴选出10户中央企业子企业开展员工持股试点。

“稳妥起步，开局良好，成效初步显现。”国务院国资委改革局副局长林庆苗介绍说，截至今年2月初，试点企业已经全部完成首期出资入股。而截至2017年11月底，各省市自治区也有22个省已经制定员工持股的操作办法、实施细则，27个省市158户企业正在开展员工持股试点。

全国政协委员、华能集团董事长曹培玺4日在政协经济界别小组会议间隙接受《经济参考报》记者采访时表示，混改有序推进，员工持股正在集团二级企业试点。

而中国电子在传统企业建立股权激励机制，同时针对新设企业引进行业高端人才实施混改，在资源导入和体制转型上“既混又合”，真正实现结构性调整和市场化转型的目的。“目前集团旗下试点员工持股的企业已经达到60家。今年新报批了2家军工企业试点员工持股，目前还在等待批复。”芮晓武透露。

2018年中央企业、地方国资委负责人会议提出，将在年底系统总结国有控股混合所有制企业员工持股试点经验，扩大试点范围，建立激励约束长效机制。

《经济参考报》记者了解到，广东、上海、江西等地均在积极推进员工持股，2018年山东、湖南、辽宁等多省也提出将在混改同时探索员工持股试点，其中辽宁明确表示将在10户企业试水员工持股。（记者 王璐 孙韶华 班娟娟）

来源：经济参考报

责任编辑：张岩