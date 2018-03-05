原标题 张占斌委员：推进供给侧结构性改革要下更大功夫

今年是我国供给侧结构性改革深化推进的一年。去年的中央经济工作会议围绕推动高质量发展部署了八项重要工作，排在首位的就是深化供给侧结构性改革。如何看待供给侧结构性改革的进展，今年的重点又将是什么，两会期间，全国政协委员、国家行政学院经济学部主任张占斌接受了《经济参考报》记者专访。他表示，推进供给侧结构性改革，是中央做出的重大判断，是针对我国经济存在的重大的结构性失衡提出来的，就是要破解我国经济发展过程中的难点问题、热点问题、前沿问题。

张占斌说，“十三五”规划将推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线提出来，这些年持续推进供给侧结构性改革，已经取得了不小的成就。“三去一降一补”等方方面面都有进展。

2017年政府工作报告量化指标任务落实情况表显示，去产能方面，2017年预期目标为压减钢铁产能5000万吨左右，实际完成5000万吨以上；计划退出煤炭产能1.5亿吨以上，实际累计化解2.5亿吨；计划淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，实际完成6500万千瓦。2017年国民经济和社会发展统计公报显示，2017年全年全国工业产能利用率为77%，比上年提高3.7个百分点。

“但是按照我们建设现代化经济体系的要求来看，还有很多工作要做，或者说，成就还是初步的，今后的路程更长，工作更伟大，需要下更大的功夫。”张占斌指出，党的十九大的一个重大判断，就是中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。要满足人民日益增长的美好生活需要，要解决发展不平衡不充分的问题，这对供给侧改革提出了更高的要求。要提高供给的精准性、灵活性、有效性，提高供给的质量和效益，要满足人民群众多样化、动态化、个性化、可定制化的需要。从这个角度讲，我国经济体系建设、政府服务等方面都有很多可改进的地方。

张占斌指出，党的十九大首次提出建设现代化经济体系，也是为满足人们对美好生活的需要，一个好的现代化经济体系才能支撑我国健康发展，才能把我国变成一个社会主义现代化强国，一个好的经济体系才能实现全面小康社会，才能支撑我们实现中华民族的伟大复兴。

在张占斌看来，建设现代化经济体系的内容包括制度的变迁，供给侧结构性改革本身也意味着制度要创新。“包括激励、统计、考核、评价制度，健康发展的指标体系等的建立完善，要从偏重GDP到偏重高质量，协调、创新、绿色以及民生相关指标要纳入高质量发展的指标体系，让更多人遵循。”

他指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是一个战略性的长周期判断，要求我们方方面面要适应高质量发展的要求。要按照十九大的有关要求，把推动经济高质量发展放到非常重要的位置上，用五大发展理念来推动。高质量发展一定是体现创新的发展、体现协调的发展、体现绿色的发展、体现开放的发展、体现共享的发展，五个方面都要具备，缺一不可。（记者 孙韶华）

来源：经济参考报

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责任编辑：张岩