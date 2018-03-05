原标题：@所有人 政府工作报告的这些民生红包等你查收！

今天上午，十三届全国人民代表大会第一次会议开幕，李克强总理代表国务院向大会报告政府工作，对今年工作提出建议。报告指出，做好今年工作，要认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从我国基本国情出发，尽力而为，量力而行，把群众最关切最烦心的事一件一件解决好。

取消流量“漫游”费、进城落户1300万人、提高个人所得税起征点、稳妥推进房地产税立法……2018年，政府将送出这些大“红包”。

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责任编辑：张建利