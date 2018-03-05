中央重磅文件做出机构改革顶层设计 透出哪些深意

原标题：重磅！机构改革顶层设计，透出哪些深意？

昨天，《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》公布，这一重磅文件做出了此次机构改革的顶层设计，对深化党和国家机构改革的重要意义、指导思想、目标原则作了清晰阐述，备受社会关注。

人们关注的热点之一，是这次机构改革怎么改，哪些部门会合并。社会上也有不少这方面的猜测。

别急，也不用猜。昨天，十三届全国人大一次会议发言人张业遂透露，本次大会将听取和审议国务院机构改革方案，这个草案将在3月13日的第四次全会上听取说明。也就是说，下周国务院机构改革的面纱将揭开，哪些部门要“动”、具体方案是什么，到时候就比较清楚了。当然，这次机构改革是党政军群统筹“联动”，国务院机构改革是其中的重要部分。

在关注机构改革要改哪些部门的同时，更要关注改革背后的深意。这场深刻变革要改掉哪些弊端？党和国家机构职能体系如何建立？改革对推进国家治理体系和治理能力现代化将产生哪些影响？麻辣财经为您梳理了相关内容，干货都在这里了。

坚持问题导向，优化党和国家机构设置和职能配置

决定指出，我们党要更好领导人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须加快推进国家治理体系和治理能力现代化，努力形成更加成熟、更加定型的中国特色社会主义制度。

深化党和国家机构改革，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。当前，面对新时代新任务提出的新要求，党和国家机构设置和职能配置还不能完全适应。

比如，一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位，机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出。有时候出台一项政策举措，需要协调政府的好几个部门，文件会签要转好几个圈，一个部门不签政策就不能出台，举措就不能落地。这些障碍和弊端，真的很影响行政效率，而行政效率低又会拖慢市场效率，必须抓紧解决，不改不行啊！

深化机构改革的目标，是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，全面提高国家治理能力和治理水平。通过科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，更好推进党和国家各项事业发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步、人民共同富裕。

深化机构改革的原则，包括四个方面：一是坚持党的全面领导，二是坚持以人民为中心，三是坚持优化协同高效，四是坚持全面依法治国。

深化机构改革，怎样坚持优化协同高效？决定也给出了明确答案：优化就是要科学合理、权责一致，协同就是要有统有分、有主有次，高效就是要履职到位、流程通畅。

具体来说，就是必须坚持问题导向，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，优化党和国家机构设置和职能配置，坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，避免政出多门、责任不明、推诿扯皮，下决心破除制约改革发展的体制机制弊端，使党和国家机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效。

这段话透露的信息量很大，一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，将是解决职责不明、推诿扯皮、效能不高问题的主要思路。

全面提高政府效能，建设让人民满意的服务型政府

深化党和国家机构改革，一项重要任务是转变政府职能，这将推动社会主义市场经济体制更加成熟、更加定型。

决定指出，要坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

其中，关于深入推进简政放权的论述，特别提气：

减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

清理和规范各类行政许可、资质资格、中介服务等管理事项，加快要素价格市场化改革，放宽服务业准入限制，优化政务服务，完善办事流程，规范行政裁量权，大幅降低制度性交易成本，鼓励更多社会主体投身创新创业。

全面实施市场准入负面清单制度，保障各类市场主体机会平等、权利平等、规则平等，营造良好营商环境。

决定明确提出，要最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预。这两个“最大”，实际上是对“市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用”的一个生动注解。更好发挥政府作用，并不是更多地发挥政府作用。简政放权，更有利于提高资源配置效率和公平性，激发市场主体活力和经济发展的内生动力！

这几年，我国大力推进简政放权，商事制度改革放宽市场准入，降低创业门槛，一大批改革举措出台。江浙推出了“最多跑一次”，上海提出政府要当“店小二”，政府的服务意识和办事效率在不断提高。此次机构改革，将从更深层面、更多领域推进简政放权，建设让人民满意的服务型政府，这对企业经营者和创业者来说，是实实在在的好消息！ （人民日报中央厨房·麻辣财经工作室 李丽辉）

责任编辑：张玉