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| 2018全国两会特别报道

8张图告诉你如何到人民大会堂听总理作报告(图)

8张图告诉你如何到人民大会堂听总理作报告(图)
2018年03月05日 16:04 西藏日报
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　　原标题：聚焦 | “老记”带路，8张图告诉你如何到人民大会堂听总理作报告

年年两会，今又两会

　　年年两会，今又两会

　　作为一名多次参加全国两会报道的“老记”

　　为你图解

　　如何去北京人民大会堂听总理作政府工作报告

　　为你

这是十三届全国人大一次会议的记者证。为了保护隐私，关键部位打了马赛克。

　　这是十三届全国人大一次会议的记者证。为了保护隐私，关键部位打了马赛克。

　　记者证有好多种，这只是比较常见的一种。另外，还有外国记者证、港澳记者证等等。

　　记者证种类不同，颜色不同，权限也不同。关键看右下角的数字。比如，本证是“3”，意味着只能进人民大会堂的3层眺台。

　　数字也可是“1”或“2”，还有“23”等，不同数字意味着进不同楼层。

　　这是人民大会堂东门，仔细看有5扇金色大门。中间是代表通道，左侧是工作人员、记者通道，右侧是外交使节通道。

从左侧工作人员、记者通道进去，必须过安检，可以携带手机。

　　从左侧工作人员、记者通道进去，必须过安检，可以携带手机。

　　这个比较关键。一楼大厅内可以领取政府工作报告等会议文件。文件数量有限，先到先得。

外国记者在二楼大厅入口处领取会议文件。

　　外国记者在二楼大厅入口处领取会议文件。

　　这是人民大会堂金色大厅。一楼主要是人大代表，二楼主要是外交使节等，三楼主要是记者。

三楼移动信号很好，会议期间可以现场写稿发稿。

　　三楼移动信号很好，会议期间可以现场写稿发稿。

二楼三楼大厅提供茶水，记者可以在这里休息或发稿。

　　二楼三楼大厅提供茶水，记者可以在这里休息或发稿。

　　点击进入专题

责任编辑：张玉

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