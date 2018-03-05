安徽安庆一环保公司被查:篡改监测数据排放污染物

原标题：安庆立案调查亚同环保公司：篡改自动监测数据违法排放污染物

记者日前从安徽省安庆市环保局了解到，去年底，安庆环保局在对“智慧环保”监管平台上企业自动监测数据进行例行梳理时，发现亚同环保（安庆）有限公司污水总排口部分时段自动监测数据出现明显异常。

2017年12月7日，安庆市环境监察支队结合“零点执法行动”，对亚同环保（安庆）有限公司进行突击检查，夜间23时，当执法人员到达这家公司污水总排口自动监测站房时，发现自动监测数据被篡改，执法人员立即依法查封有关设备固定证据，并成立专案组进一步立案调查。

经查，这家公司污水总排口水质自动监测设施中的氨氮分析仪、COD分析仪的校正因子分别被篡改为0.2、0.8（实际值均应为1），导致上传到“智慧环保”监管平台的氨氮和COD数据被修改为原始监测值的1/5和4/5，从而达到逃避环境监管的目的。

就上述环境违法问题，安庆市环保局于2017年12月20日正式约谈了亚同环保（安庆）有限公司法定代表人，要求加强污水处理设施运行管理工作，制定详细运行管理制度，确保各项污染物全面达标排放。要就篡改COD和氨氮分析仪校正因子一事进行调查，查明具体责任人员。必须加强水质自动监测设施查封期间废水排放人工监测工作，确保污水达标排放。

亚同环保（安庆）有限公司通过逃避监管的方式（篡改自动监测数据）排放污染物的行为，违反了相关法律规定，安庆市环保局依照程序将案件移送公安机关追究相关人员法律责任。

目前，公安机关已立案调查。

来源：中国环境报

责任编辑：张玉