起草组负责人解读政府工作报告:民生问题一个没少

原标题：“老百姓关心的民生问题一个也没少”

昨日下午，国新办举行吹风会，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读政府工作报告有关情况。

据其介绍，中共中央、国务院高度重视《政府工作报告》起草工作，报告起草之初，习近平总书记就在相关会议上提出明确要求，作出重要指示，并先后主持召开中央政治局常委会议、中央政治局会议，讨论《政府工作报告》稿，对进一步修改完善提出了指导意见。

李克强亲自主持报告起草，“李克强总理多次与起草组进行讨论，并亲自动手修改，很多重要观点包括一些语言都是总理自己加上去的”。

经济形势

摘录：国内生产总值增长6.5%左右。上述目标，考虑了决胜全面建成小康社会需要，符合我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段实际。从经济基本面和就业吸纳能力看，6.5%左右的增速可以实现比较充分的就业。

经济发展要做马拉松赛冠军

解读：“中国当前经济发展已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，保持经济合理的增速，有利于推动结构加快优化升级”，黄守宏解读说。

他强调，“其实这些年我们一再强调，只要就业增加、收入增长、环境改善，经济增速高一点、低一点都是可以接受的。所以我们提出了区间调控，只要经济运行在合理区间，就业这个最大的民生问题得到保障，经济增速高一点、低一点都是没有关系的。在合理区间内，着力推动改革、促进结构调整、防范化解风险。今年整个经济预期目标的设定都体现了推动高质量发展的要求。”

前年解读政府工作报告时，对于经济形势，黄守宏采用了网络语言，评价说既有“颜值”又有“气质”。去年解读报告时，他评价说，中国发展是“颜值”更高，“气质”更佳。昨日，他用“内外兼修”“厚积薄发”“卓尔不群”“独领风骚”四个成语解读当前的经济形势。

他表示，中国经济增长的速度在国际上领先，对世界经济的贡献达到30%以上，更可喜的是结构升级、质量和效益、发展新动能、创新发展等中国经济内在的变化，推动中国经济持续健康发展。

“我们一直说在经济发展中，不做单纯追求短跑的冠军，希望在马拉松赛中排在前面。要追求短期效益、短期速度，办法其实很多，但会留下后遗症，导致经济发展缺乏后劲。想做马拉松比赛的冠军，就要掌握节奏、把握平衡，不是一下子把力量耗尽”。

提速降费

摘录：明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

制定具体办法推动企业降费

解读：报告关于“提速降费”的举措获得了一致点赞，可也有人担忧，如果电信公司做手脚，搞数字游戏怎么办？

回应上述提问时，黄守宏表示，人代会后，有关方面要按照报告的要求，制定具体的办法和标准，指导和推动相关企业按照报告要求降低资费。“同时要看到，这些企业是具有社会责任感的，这些年他们在提速降费方面做了大量工作，包括去年《政府工作报告》提出的降费措施，应该说都得到了很好的体现和实现。今年也相信他们会继续这么做”。

个税起征点

摘录：稳步提高居民收入水平。提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负。

个税起征标准会让各方接受

解读：报告提出将提高个税起征点，那么起征点提高到什么样的水平？回应这个问题时，黄守宏表示，确定个税起征点的标准，法定权限是在全国人大，要经过全国人大的讨论和批准。

他表示，“从老百姓来讲，肯定是希望起征点提得越高越好，甚至说这个税不要更好。但是作为国家税收制度的一个重要组成部分，是不可缺少的。要进一步完善，这就得找一个平衡点，不是说提得越高越好，更不是说这个税种砍掉更好。要综合考虑税收制度等相关的改革，考虑经济发展水平和财政承受能力，还有居民的增收需要，统筹考虑方方面面的关系，听取各方面的意见，经过法定程序确定。最后我相信会让各个方面能够接受，也有利于改革发展和财政可持续”。

除前述提速降费和公众一直关心的提高个税起征点之外，报告的不同章节，有大量保障和改善民生的举措。“关于民生方面的问题，老百姓关注的事、期盼的事基本上都有回应、都有措施，可以说一个也没少。”黄守宏说。

地方政府债务

摘录：健全规范的地方政府举债融资机制。今年安排地方专项债券1.35万亿元，比去年增加5500亿元，优先支持在建项目平稳建设，合理扩大专项债券使用范围。

地方政府举债今后终身问责

解读：黄守宏表示，目前地方债务风险总体可控，“地方政府的债务率目前也就是70%多一点，而且比前年下降了几个百分点。这个数据也低于国际上通行的100%到120%的警戒线”。

他强调，对于地方政府债务问题，首先坚持一条，“谁的孩子谁抱走”，地方政府要对自己的债务负责。具体措施包括坚决遏制债务的增量；稳妥化解债务的存量，“有一条非常明确，中央政府不救助”；健全规范地方政府举债融资机制；加强监督问责，“今年有一个重要举措，要建立地方政府举债终身问责。不管将来在不在这个岗位上工作，只要在任期内形成的债务，是要承担责任的”。

■ 揭秘

报告起草“今年是最困难的一次”

“我参加过这么多年的《政府工作报告》起草，感觉今年是最困难的一次”，黄守宏说，今年报告既要回顾过去五年的工作，又要对新一届政府开局之年的工作提出建议，需要写的东西很多。可李克强总理提出明确要求，转变文风，篇幅不能超过2万字。“内容多，篇幅有限，起草难度很大”。

以回顾过去五年的工作为例，征求意见过程中，各个方面都建议，要把过去五年的成就和工作多写一点，“这不是为了说我们要自我骄傲、自夸，而是为了从中总结经验，更好地指导今后的工作，同时也提振各方面的信心”。

可最终落在纸上，只有寥寥数千字，“写的过程当中只能忍痛割爱、有所取舍，只能把最突出、最具标志性的成就和工作写出来，很多应该写、也值得写的东西也就没有写进去”。

“这个《报告》可以说是‘上接天线，下接地气’，有广泛的民意基础”，黄守宏说，报告起草过程中，起草组向各地区、各部门以及广大网民征求意见和建议，共计征求到意见和建议数百万条。以“我向总理说句话”网民建言征集活动为例，截止到3月2日，共收到31.7万条建言，建言的网民最小的7岁、最大的105岁。

报告中提到，要抓紧消除城镇大班额。这一举措就来自网民建言，一位昵称叫“小花老师”的网友，提出了“关于小城市大班额严重的问题”建议。报告中还提到，今年提高居民基本医保的人均财政补助标准40元，其中一半用于大病保险。这条举措也来自网民建言，有一位网友留言，标题是“希望国家能够提高大病医疗报销额度”。

新京报记者 王姝 沙璐

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责任编辑：张岩