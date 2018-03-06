“代表通道”首亮相 两会上三条通道是怎么来的？

原标题 “代表通道”首亮相 独家梳理：两会上的三条通道都是怎么来的？

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道，十三届全国人大一次会议昨天上午正式开幕，会议开始前，今年两会的“代表通道”正式开启，与之一同亮相的还有10位全国人大代表。至此，本次全国两会开设的“代表通道”、“委员通道”和“部长通道”已经全部亮相。

“部长通道”大家已经非常熟悉。继去年党的十九大上开设“党代表通道”之后，今年全国两会首次开设了“代表通道”和“委员通道”，形成了通道“全覆盖”。通道不过十多米，形成却非一蹴而就。

历史最久的“部长通道”如何演变至今？

“部长通道”最早出现，它的形成，可以套用鲁迅先生的一句名言：会上本没有“通道”，采访的记者和被采访的部长多了，也便成了“通道”。2008年以前，通向会场的通道是名副其实的“混合采访区”，出席、列席会议的部长被记者自由围堵，场面经常狼狈不堪。2008年开始，通道上多了秩序线；2009年又添了话筒架；2010年，配上了音箱、话筒。慢慢地，通道就固定了下来。

通道内外的互动形式也慢慢转变。一开始，是由少量记者代表进入秩序线拉部长；后来又改为记者统一站秩序线外，由现场工作人员请部长。

2014年的一场部长通道上，工作人员在拉到国家税务总局局长王军后向现场记者分享心得：“一会儿可能还有别的部长，我们工作人员就在后面，你们看到了我们去喊。同时我们在门口也在识别，看到就直接拉过来。王局长今天来的早，没有人，被我们直接给按住了，他也特别高兴。”

当时的人大新闻组工作人员魏兴在接受中国之声记者采访时表示，他们希望能把“部长通道”打造成一个品牌：“十八大以后越来越多的部长，越来越愿意主动到台前，这跟咱们媒体大力的宣传倡导和希望都分不开，这是我们双方的努力。我们也会想办法，让更多的部长愿意主动站到台前来。”

通道全覆盖“让屋里屋外的空气能自由流通”

如今看来，这一品牌早已深入人心。昨天下午，本次两会的第二场“部长通道”开启，工信部部长苗圩、交通部部长李小鹏等6位部长走到话筒前，回应热点话题。监察部部长杨晓渡表示，国家监察委员会将和中央纪委合署办公，直接向党中央报告工作，受党中央领导、监督；还要向全国人大报告工作，向全国人大负责：“过去有一个大的空白地带，就是对行使公权力的公职人员，这个监督没有跟上。那么通过这次国家监察法的设立，我们将对这个空白地段，运用监察法的授权进行监督、调查和处置。”

从两会“部长通道”、党代会“党代表通道”，到两会“代表委员通道”，每一条都连接着庄严肃穆的会场和社会公众的期望。

现场一位有多年两会采访经历的记者告诉中国之声：“在大会之前，通过通道的形式让大家更多的听到代表的心声，是非常好的一件事。好像是打开一扇窗一样，屋里屋外的空气能够自由地流通。也体现出全国人大、全国两会非常开放的会风。我觉得是，对我们无论是新闻采访，还是关注两会的老百姓来说都是一件非常好的事情。”

记者：王颜欣、孙莹、潘毅、陈鸿燕、柴华

（题图来自网络）

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责任编辑：张岩