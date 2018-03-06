一图读懂政府工作报告 今年政府工作有10大关键词

原标题：一图读懂政府工作报告

过去五年，中国经济社会发展取得了哪些成就？2018年政府工作的重点是什么？就业、住房、收入等事关你我的民生又将如何改善？昨日，李克强总理作政府工作报告，这份19000余字的报告给出了详细答案。

过去五年“成绩单”

国内生产总值年均增长7.1%，从54万亿元增加到82.7万亿元。

居民收入年均增长7.4%，形成世界上人口最多的中等收入群体。

热点城市房价涨势得到控制，三四线城市商品住宅去库存取得明显成效。

累计减税超过2万亿元，结束66年营业税征收历史。

贫困人口减少6800多万，贫困发生率由10.2%下降到3.1%。

居民基本医保人均财政补助标准由240元提高到450元。

重点城市重污染天数减半，重点地区PM2.5平均浓度下降30%以上。

基本完成裁减军队员额30万任务。

今年预期目标和工作重点

国内生产总值增长6.5%左右。

居民消费价格涨幅3%左右。

城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

进出口稳中向好，国际收支基本平衡。

居民收入增长和经济增长基本同步。

单位国内生产总值能耗下降3%以上，主要污染物排放量继续下降。

今年政府工作

10大关键词

就业

今年高校毕业生820多万人，再创历史新高，促进多渠道就业，支持以创业带动就业。健全劳动关系协商机制，消除性别和身份歧视。

收入

提高个人所得税起征点。

继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。

消费

新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。

降低重点国有景区门票价格。

治污

二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%。

化学需氧量、氨氮排放量下降2%。

重点地区PM2.5浓度继续下降。

教育

发展公平而有质量的教育。

切实降低农村学生辍学率，抓紧消除城镇“大班额”，着力解决中小学生课外负担重问题。

供给侧改革

今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。

创新

加快建设创新型国家。把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强经济创新力和竞争力。

投资

完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右，水利在建投资规模达到1万亿元。

实施新一轮重大技术改造升级工程。中央预算内投资安排5376亿元，比去年增加300亿元。

城镇化

今年再进城落户1300万人，加快农业转移人口市民化。

优先发展公共交通，健全菜市场、停车场等便民服务设施。

国际合作

坚持共商共建共享，落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。

扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。

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责任编辑：张岩