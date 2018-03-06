辽宁省委书记陈求发谈政治生态建设:整治弄虚作假

原标题 辽宁省委书记陈求发谈政治生态建设：坚决整治弄虚作假

据中国之声《新闻纵横》报道，昨天下午，十三届全国人大一次会议辽宁代表团举行了团组开放日活动。现场记者围绕辽宁政治生态建设、东北地区去产能等热点话题提问。全国人大代表、辽宁省委书记陈求发当场表示，在辽宁政治生态建设情况上，要“干实事、落实权、求实效、出实招，坚决整治弄虚作假，搞忽悠。提拔选任干部靠工作、靠人品，成为了共识。风清气正的政治生态正在形成。”

作为东北振兴战略实施的重要省份，辽宁的发展始终备受关注。2016年，辽宁GDP增速-2.5%，成为当年全国唯一负增长的省份。2017年，辽宁的GDP数字比2016年增长了4.2%。虽然仍然低于全国平均增速，但有评价称，辽宁的经济增速单向回落状况已发生了趋势性变化。全国人大代表、辽宁省长唐一军表示，辽宁经济发展已呈现出逐步向好的态势，但也清醒地看到，辽宁振兴发展问题很多、困难很大。

刚刚公布的政府工作报告指出，要把发展经济的着力点放在实体经济上，全国人大代表、沈阳市市长姜有为告诉中国之声记者，不断改善营商环境是沈阳全面振兴的关键：“针对企业全生命周期，搞体检，找差距，解决企业和群众诉求14.2万件。同时加强对企业和项目的服务，着力解决环境条件、基础配套、要素供应、政策落实等问题，努力构建亲清的政商关系。全面活跃民营经济，坚持同规则、同待遇、降门槛。加快完善融资服务、市场服务、创新服务和人才服务，激发和保护企业家精神。”

作为东北老工业基地，钢铁、煤炭等重化工国有企业改革一直是发展的重点。全国人大代表、本钢集团有限公司董事长陈继壮告诉中国之声记者，政府工作报告指明了方向：“稳妥推进混合所有制改革。一方面我们可以用国有企业现有的资产存量吸引增量，实现做大做强，另一方面又引进了新的体制机制，激活了企业内部活力，所以混合所有制改革是辽宁改革下一步的一个重要选项。”

记者：李楠、徐志强

（题图来自网络）

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责任编辑：张岩