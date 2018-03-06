政府工作报告出现8个“新词” 有何深意？

原标题：政府工作报告中的8个“新词”

今年，我们再次透过“新词”看中国。

一批国民经济和社会发展领域的新概念新提法，出现在昨日的政府工作报告里。这些概念大多在社会上流行已久，此次“登堂入室”，写入政府工作报告，有何深意？对我们的生活又将产生何种影响？昨日，新京报记者就此采访了多位专家。

品质革命

摘录：全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。

“品质革命”倒逼制造升级

解读：2016年5月11日的国务院常务会议提到，要立足大众消费品生产推进“品质革命”，推动“中国制造”加快走向“精品制造”。

当月23日，李克强总理在视察东风商用车重卡新工厂时说，“我们需要一场‘品质革命’，促进‘中国制造’整体升级。”李克强表示，“品质革命”就要以客户不断提升的消费需求，倒逼中国制造全面升级。

城镇调查失业率

摘录：城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

政府在就业方面自我加码

解读：政府工作报告称，首次把这一指标作为预期目标，“以更全面反映就业状况，更好体现共享发展要求”。

国务院研究室主任黄守宏对此解读称，城镇调查失业率包括了在城市打工的农民工等城镇常住人口，登记失业率只包括户籍群体，城镇调查失业率的范围更大，把这一指标作为预期目标，意味着政府在就业方面自我加码。

“最多跑一次”

摘录：深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”。

中央建议向全国复制推广

解读：“最多跑一次”改革已经在浙江进行试点。今年1月23日，中央全面深化改革领导小组第二次会议审议了《浙江省“最多跑一次”改革调研报告》，中央深改办建议向全国复制推广。

全国人大代表、杭州市市长徐立毅5日在“代表通道”接受采访时说，建设服务型政府要从解决人民群众普遍关心的事入手。去年杭州85%新设立企业实现证照联办，290多项公民个人事项凭一张身份证就可办理，各级政府的服务理念、服务质量、服务水平得到了新的提升。

双创升级版

摘录：推进“双创”示范基地建设，鼓励大企业、高校和科研院所开放创新资源，发展平台经济、共享经济，形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，打造“双创”升级版。

为中小“双创”企业搭建平台

解读：科技部部长万钢在2018年全国科技工作会议上就“双创”升级版作出解释。他表示要支持企业、院所、高校建立专业化众创空间，推动国内国外、线上线下、大中小企业双创融通发展等。

中国互联网协会理事长邬贺铨告诉新京报记者，“双创”企业大多从中小企业起步，报告提出融通发展，并向平台经济、共享经济引导，有助于以政府和大企业的力量为中小企业搭建平台，获得更好的发展，从而打造升级版。

融通创新

摘录：鼓励企业牵头实施重大科技项目，支持科研院所、高校与企业融通创新，加快创新成果转化应用。

科技成果所有权问题需解决

解读：中国科学院科技战略咨询研究院研究员赵兰香认为，如今学科交叉不断涌现，企业、大学、政府等机构的功能也在变化，创新组织也要随之调整。

赵兰香表示，很多有效的融合是通过“人”来实现的，需要培养出有较广知识结构、具有融通创新能力的人才。同时，对学科交叉的管理要快速跟进，破除单位之间合作的体制机制障碍，如“第一完成单位”的提法。此外，在创新成果转化应用中，要解决好科技成果所有权问题，为科研人员解决后顾之忧。

新一代人工智能

摘录：加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。

促进社会管理和民生服务

解读：中国互联网协会理事长邬贺铨告诉新京报记者，人工智能和“互联网+”最近两三年迎来快速发展，可以用于产业经济，也可用在改善社会管理和民生服务。政府工作报告再次“点名”人工智能和“互联网+”，有助于进一步充分利用新技术，促进社会管理和民生服务。

国际一流营商环境

摘录：加强与国际通行经贸规则对接，建设国际一流营商环境。简化外资企业设立程序，商务备案与工商登记“一口办理”。

营商便利度近年排名跃升

解读：在世界银行发布的《2017年全球营商环境报告》中，中国营商便利度近3年在全球排名跃升18位。其中，开办企业便利度更是跃升31位。

据中国政府网信息，围绕优化营商环境，国家已推出了近百项改革措施。今年1月召开的国务院常务会议部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力。我国将全面实施市场准入负面清单制度，推行外商投资企业商务备案和工商登记“单一窗口、单一表格”。

儿童托育全过程监管

摘录：要多渠道增加学前教育资源供给，运用互联网等信息化手段，加强对儿童托育全过程监管，一定要让家长放心安心。

治本需提升幼师待遇尊严

解读：全国政协委员、北京师范大学教授刘焱告诉新京报记者，办让家长放心安心的学前教育，治本之道是提升学前教育教师行业的待遇和尊严。

刘焱说，目前国内幼教师资队伍数量不足、素质不高、待遇偏低，已经形成环环相扣、互为因果的循环链。解决问题要从提高教师队伍的待遇入手，增强社会吸引力，提升行业的尊严，让更多有意愿的年轻人投入这一行业。

“要看到大部分幼儿园老师是热爱孩子的。家庭和幼儿园必须互信合作，才能更好地营造有利于孩子健康成长的环境。”刘焱说，通过技术化手段加强监管，只是保障幼儿权益的辅助手段。

新京报记者 倪伟 实习生 余华尊

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责任编辑：张岩