吉林委员：探索建立委员联系群众的通畅渠道

原标题：“探索建立委员联系群众的通畅渠道”

昨日，正在参加全国政协十三届一次会议的全国政协委员、北京市政协主席吉林接受新京报记者采访。他表示，北京将把全国政协常委会报告精神贯彻到北京市政协的工作中，全面加强党对政协工作和政协组织的领导；以政协章程修改为契机加强新一届北京政协的制度建设。

吉林介绍，今年，北京市政协将继续围绕北京建设世界一流和谐宜居之都、加强“四个中心”功能建设等工作进行协商；并组织政协委员对《北京市非物质文化遗产条例》的制定进行立法协商。

此外，吉林还表示，京津冀三地政协联席会议今年将继续举行，三地将围绕京津冀协同发展中的重大问题讨论协商。

1 共产党员在政协要发挥模范作用

新京报：新一届政协的第一次会议，你关注哪些问题？

吉林：我更关注如何把全国政协常委会工作报告精神贯彻到北京的政协工作中。首先要在政协组织和工作中加强党的领导。一个是政协内部党的组织和机构的设置要进行完善，使党对政协工作的领导能够落到实处；再一个是认真研究要出台的意见，对政协委员里共产党员的履职提出要求，要发挥先锋模范作用，各项工作要做得更好。

新京报：听完全国政协常委会的工作报告，对北京政协的工作，你有什么具体想法？

吉林：首先是党中央对政协工作的思想要求，全国政协的一些考虑，能够使政协委员通过学习尽快了解和掌握。新一届政协的开局之年，北京市政协将在这方面下大工夫，为今后5年的履职工作打好思想基础。

其次是组织建设。新一届北京市政协产生了领导班子，未来还要产生专委会、民主监督组等，我们想尽快完成组织调整、充实人员，为今后5年的履职工作打好组织基础。

第三要充分抓住全国政协会议修改政协章程的契机，健全和完善政协的各项制度。这次章程在有些方面有新的规定，给我们提供了机遇。做好这项工作，是为今后5年的履职工作打好制度基础。

还有一方面，就是发挥统战功能，加强联络联谊，增进了解，增进情感，为今后5年的履职工作打好情感基础。

新京报：你和几位委员牵头提出的《关于北京新发地农产品批发市场转型升级的提案》获评了政协十二届全国委员会优秀提案，这个提案是如何完成的？

吉林：新发地供应着北京70%以上的农产品，不能没有，但是新发地也要转型升级。

调研报告出来后，我和几位委员牵头转成提案提交给全国政协。全国政协非常重视，作为主席督办的提案，并请国家发改委和北京市政府来办理。北京市政府，特别是丰台区政府非常重视，对新发地农村产品开发市场在调研的基础上做了规划，一个是转型升级，另一个是一些功能的疏解，现在正在落实。

新发地疏解出去后，这里的空间更大了，周边交通也改善了。同时，新发地这个品牌和它好的经验也向全国辐射出去了。

2 组织专家参与提高立法协商水平

新京报：今年北京市协商的主要议题有哪些？

吉林：我们每年都有一个年度协商议题，这是在广泛征求各个方面的意见基础上由政协提出、市委通过、并由市委发布实施、政协负责组织的。

今年的议题仍然围绕北京建设世界一流的和谐宜居之都、加强“四个中心”建设等方面展开。包括实施北京城市总体规划、建设具有全球影响力的科技创新中心、深化中心城区“疏解整治促提升”专项行动等10个议题。这些议题都是大家关心的，也是市委市政府的工作重点。

新京报：近年北京政协在地方法规的制定过程中进行立法协商，取得了很好的成效，今年是否继续？

吉林：立法协商是北京政协探索进行的一项重大的改革措施。一般情况下我们组织两部分政协委员作为协商骨干，一部分是专家组，比如大气污染防治条例，我们会请环保领域从事大气污染防治工作的委员组成专家组提出专业意见；另一部分是法律组，组织从事法律教学研究和实践工作的同志，在法言法语上进行把关、在立法技术上进行论证。这样提出来的意见水平较高，之后市委把意见转达给人大，人大研究的时候也给予了较高评价。

今年，我们还会按照市委的要求组织政协委员参与立法协商，作为年度协商的10大议题，将组织委员对《北京市非物质文化遗产条例》的制定进行立法协商。

新京报：今年北京提出要建立政协委员联系社区群众的办法，这个想法的初衷是什么，进展如何？

吉林：初衷是如何走好新形势下的群众路线，委员如何更好地反映界别群众的意见，如何能把党和政府的声音更及时有效地传递到界别的群众中，探索建立一个比较通畅的渠道。

今年推进这项工作，首先是和各区政协开座谈会，认真研究、调研。还有的委员建议，生活在社区，可以参加社区的一些工作和活动，亮出牌来，有事可以找我们。其他省份的政协还有一种方式，每天由两个委员在网络上值班，大家有什么意见都向这两人提出来，他们负责解答、记录和报告。

我们想把各方面好的经验集中在一起，提出具体的意见。

3 京津冀政协联席会议机制简洁有效

新京报：京津冀政协联席会议从2015年开始举行，这个机制如何运行，效果怎样？

吉林：首先，作为主办一方的政协和另外两地政协在协商的基础上，提出联席会的议题；议题确定以后，各自组织调研、论证，提出上会的意见；然后到主办会议的政协办公所在地召开正式会议。

三地各自发表意见，参会的有全国政协提案委的负责同志，主办地政协还会请中央有关部门的负责同志。比如在天津研究水资源协同保护，就请水利部的同志；在河北研究“轨道上的京津冀”，就请国家发改委的同志；在北京研究创新共同体，就请科技部的同志，让他们直接听取意见。

会后由主办地政协把大家的意见进行汇总，出一份会议纪要，把讨论协商的成果确定下来，请三地的全国政协委员向全国政协提案委提出提案，由全国政协提案委接过去转成提案办理。

我觉得这个机制简洁、有效。2015年，我们提出要建设“轨道上的京津冀”，通过轨道把京津冀地区的城市连接起来。现在可以看到，北京到雄安城际铁路、北京到张家口的高铁都在建设，还有其他计划，比如北京和河北、天津之间存在多年的“断头路”，这几年已经基本打通。

新京报：今年还会继续举行京津冀政协联席会议吗？

吉林：三地政协主席碰了个头，大家一致认为这个机制很好，要坚持下去。今年将由河北来主办。

这次的议题，我想离不开京津冀基础设施建设、产业发展、生态文明建设和污染防治等方面的讨论与协商。

新京报记者 吴为

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责任编辑：张岩