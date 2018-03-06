全国政协委员诺敏：基层全科医生能力水平并不差

原标题：诺敏 基层全科医生能力水平并不差

3月5日，鸿府大厦，全国政协委员诺敏接受新京报记者采访。新京报记者 陶冉 摄

全国政协委员、北京市石景山区八角社区卫生服务中心金世界社区卫生服务站站长诺敏是一名来自基层的全科医生。她今年第一次参加全国政协会议，带来了关于“提升居民的健康素养，扩大健康教育受众”的提案。她希望更多的年轻人能够被“健康教育”覆盖，预防慢性病，提高全民健康水平。

昨日，诺敏接受新京报记者采访。她表示，要把基层工作的经历带到协商议政的会议上来，未来要更加认真地调研，提出切实可行的提案。

谈新委员履职

“把基层卫生人员情况反映上去”

新京报：全国政协对新委员组织了专门的培训，这些培训都有哪些内容？

诺敏：培训从2月27日开始，其间有9场讲座，包括让新委员学习党的十九大精神，熟悉中国特色的政党制度，了解政协的性质、政协委员的工作原则和工作方法，如何做民意调查，如何写提案等等。除了讲课，还有老委员给我们做交流。

作为一名基层的全科医生参加全国政协会议，我通过培训学习到了许多知识。但还有很长的路要走，在意识上要从本职工作的基础中跳出来，多参加委员活动，同时也要结合工作把基层卫生人员的一些意见反映上去，积极建言献策。

新京报：你在小组讨论中发言了吗？主要谈了些什么？

诺敏：讨论时，我结合自己的工作发言，向大家介绍了基层全科医生的情况。现在国家很重视基层的卫生工作，全科医生能让更多的社区居民享受到家门口的卫生服务。同时，我也谈到了基层卫生机构人员不足等困境。

委员们对我所讲的情况反响很好，有同界别的委员给我鼓励，我也认真听其他委员的发言。他们希望我能更多地反映基层的情况。

新京报：这次参加全国两会，你有什么期待？

诺敏：期待未来五年我们的国家发展得越来越好，能够出台更多更好的民生政策，并且能够顺利实施。同时，在基层卫生人员和全科医生的培养方面，希望会有更多的好消息，这将有利于居民就医。

谈提案建议

“健康教育应纳入学校素质教育”

新京报：什么是健康教育？

诺敏：健康教育是健康知识的科普、宣传，包括饮食、运动、心理健康、营养等一系列内容。社区、卫生机构有两项职能，除了基本的医疗以外，就是基本的公共卫生服务，其中有一大块工作是对居民的健康教育。我们在日常工作中也会定期组织居民参加健康讲座和其他健康促进活动，还会通过慢性病管理，对病人进行面对面的健康宣教，这些都是健康教育的内容。

新京报：为什么要提出扩大健康教育受众这个提案？

诺敏：这些年国家很重视健康教育。但是我国公民的健康素养水平还不够高，许多人容易形成不好的健康行为习惯，如吸烟、酗酒、缺乏体育运动，还有就医行为比较落后等。

我在工作中发现健康教育的受众多是离退休的中老年人，或者是慢性病患者，他们更关注自己的健康。年轻的朋友我们很少见到，可能是因为工作和学业比较忙，没有时间参与。但我了解到，或许他们就没有这方面的意识，觉得自己很健康，离疾病很远，不需要关注。

古语说，上医治未病。如果把预防做好了，我们的疾病控制会有更好的成效。

新京报：你觉得如何扩大健康教育的受众？

诺敏：我的提案也涉及这些内容，想和教育部门合作，把健康教育从中小学校进行推广，并直接纳入到素质教育。

谈基层卫生工作

“医改后有社区医院病人增一半”

新京报：作为一名全科医生，平时会接诊哪些病人？

诺敏：全科是一门专门的学科，现在有很多误解，认为全科医生水平、知识结构和能力都差一些，其实不然。全科医生知识结构应该是更宽泛的，甚至有更高的要求，因为会处理内外妇儿等很多学科的问题。

许多患者身体出现问题，就要去三甲医院，也有对基层全科医生的怀疑。我遇到过一个病人，是高血压患者，他去过很多专科医院，来的时候很不信任我们，甚至发火了。但是我听他把情况说完，耐心地给他解释病情，最后他非常感谢我。现在，他们全家都是我们的签约服务对象。

我们现在推行的是家庭式服务，目的就是跟患者有更亲密的交流。通过家庭签约，了解家庭中每一个成员的情况，还可以把24小时保持开机的“健康通”开放给我们的签约患者，他们随时有问题都可以打电话咨询沟通。

新京报：北京实施综合医改后，社区的病人是不是增多了？

诺敏：很明显，我了解到，有的地方病人增加了50%以上。现在社区卫生服务站的药品种类很多、很全。虽然库存有限，但通过“虚拟药房”，我们需要的药品都能得到调配。

同时，在社区报销医药费的比例也更高，对一些老年人甚至是免医事服务费的。如果患者得的是慢性病，根据医保报销的政策，既可以在基层卫生机构拿到处方，又可以享受到更多的报销。像治疗高血压、糖尿病的药品，社区都有。此外，现在推行药品配送服务，由企业直接配送到服务站、甚至配送到居民家里，很方便。这是一个很好的导向，基层就医的病人多了，也减轻了大医院的负担。

新京报：根据目前的情况，全科医生能服务社区所有居民吗？

诺敏：我们辖区有2万多人，签约的大概有1500人。一方面是社区居民对基层服务站、全科医生的信任还有待加强，另一方面就是我们自身的人手缺乏问题。很多有能力服务居民的全科医生由于待遇问题没有留在基层工作。

我想，这正需要加大健康教育的普及，让更多人能够通过基层卫生服务站接受正确的就医行为。同时，不断加大培训力度，改善基层卫生机构工作人员的待遇，为他们开放更畅通的晋升通道，让更多的全科医生在基层服务。

我们一起来做好社区居民健康的“守门人”。

新京报记者 吴为

点击进入专题

责任编辑：张岩