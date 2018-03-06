央行周一未开展公开市场操作 全天净回笼千亿

原标题：央行周一“按兵不动” 全天净回笼千亿

考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，央行3月5日没有开展公开市场操作。由于周一有1000亿元逆回购到期，自此全天实现千亿净回笼。

在资金利率方面，Shibor多数上涨，隔夜和7天品种转跌。隔夜Shibor跌12.10bp报2.6520%，7天Shibor跌0.3bp报2.8940%，14天期Shibor涨0.20bp报3.84%，1个月期Shibor涨2.75bp报4.0726%，3个月期Shibor涨0.29bp报4.7220%。

不过，国债期货当日小幅收跌，10年期债主力合约T1806跌0.01%，5年期债主力合约TF1806跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券170215收益率上行1.03bp报4.9250%，10年期国债活跃券180004收益率上行0.5bp报3.84%。

对此，中信建投报告认为，资金面回归正常，月初资金利率上行；监管冲击钝化，收益率全面下行；债市方面，当前部分机构可能“抢跑上车”，但当前时点下可能过于急切，而忽视了风险；债市确定的交易型机会，仍需要等待资管新规落地后，基本面下行以及货币政策边际放松实质确认。

上周央行公开市场有2700亿元逆回购到期，上周累计操作3900亿元逆回购，因此上周净投放1200亿元。

本周，央行公开市场将有2400亿逆回购到期。周一到期1000亿元、周四到期1000亿元、周五到期400亿元。此外，周三有1055亿元MLF到期。

来源：经济参考报

责任编辑：张岩