三问钢铁煤炭去产能: 效果如何 未来难点在哪?

原标题：三问钢铁煤炭去产能

新京报讯 （记者林子）2018年3月5日，政府工作报告明确了2018年钢铁、煤炭去产能目标：再压减钢铁产能3000万吨，退出煤炭产能1.5亿吨左右；今年将继续破除无效供给，坚持用市场化法制化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能。

根据国家相关部门公布的数据，2016年钢铁行业完成去产能6500万吨，2017年完成钢铁行业去产能超过5000万吨，2017年上半年全国还去除了1.4亿吨“地条钢”产能。

而在煤炭方面，2016年煤炭行业完成去产能超过2.5亿吨，2017年完成去产能1.5亿吨以上。

与此同时，“严重过剩的钢铁、煤炭产能不仅会造成资源浪费，影响我国经济结构转型，也会造成环境污染，不利于绿色可持续发展”，中国能源网首席信息官韩晓平告诉新京报记者，随着我国进入经济新常态，未来企业发展要更重“品质”和“质量”，去产能正是让企业从生产结构上转型、提质的必经之路。

1 过去两年去产能效果如何？

多数煤、钢上市企业利润增30%以上

1月26日，国家统计局对外发布2017年工业企业经营情况。

国家统计局方面介绍，2017年，我国去产能取得了积极进展，钢铁、煤炭去产能改善了供给质量，提高了产品价格，企业效益大幅回升。黑色金属冶炼和压延加工业利润比上年增长1.8倍，煤炭开采和洗选业增长2.9倍。

新京报记者根据同花顺数据统计，截至去年前三季度，32家钢铁上市公司中27家净利润同比增幅在30%以上。上市煤炭企业33家中，净利润同比增幅在60%以上的有29家。

根据工信部在一篇文中提到的数据，2017年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元，同比增长34.1%，实现利润1773亿元，同比增长613.6%。

此外，2017年我国工业企业杠杆率也有所下降。2017年末，规模以上工业企业资产负债率为55.5%，比上年降低0.6个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为60.4%，比上年降低0.9个百分点。

“随着我国钢铁、煤炭去产能的推进，企业可以把资金、人才等资源更多地放在研发先进产能上，企业效益有了上升空间，市场也为新鲜血液流动腾出了更多空间，”中国企业研究院首席研究员、执行院长李锦告诉新京报记者，目前我国已经进入去产能的红利期，去产能对于钢铁、煤炭企业效益提升的效果较为明显，

而从利润的角度来看，李锦表示，去产能间接影响了我国劣质煤炭、钢铁的产量，导致部分煤炭库存出现空缺，在用煤、用钢高峰期会出现供不应求的态势，价格由此飙升，而拥有优质煤炭、钢铁库存的企业也由此获益。

2 未来去产能难点在哪里？

工信部称要防过剩产能复产

2017年钢材价格大幅上涨。去年12月底，中国钢材价格指数为121.8点，比年初上升22.3点，涨幅22.4%，其中长材价格指数由年初97.6点升至129.0点，涨幅32.2%；板材价格指数由年初104.6点升至117.4点，涨幅12.2%。细分品种中，国内螺纹钢价格年初为3268元/吨，最高涨至5000元/吨以上。

价格上涨增加了去产能的难度。

工信部原材料工业司近期所发布的文章显示，2017年，“地条钢”产能在重拳打击下得以全面取缔，但随着钢材价格大幅上涨，“地条钢”死灰复燃的可能性增加。“近期，黑龙江、吉林等省已发生几起‘地条钢’死灰复燃案例”。

多位业内人士也对记者透露，由于钢铁、煤炭价格上涨，去产能情绪开始出现“松弛”，部分企业家满足于现状，不愿意再做过多的去产能动作。

中国企业研究院首席研究员、执行院长李锦还表示，也有的企业开始“钻空子”，在上级检查时将产能去除，检查风头过后产能再次死灰复燃。

工信部原材料工业司在其文中称，要继续将处置“僵尸企业”作为重要抓手，科学确定全年目标任务，坚持市场化、法治化原则，严禁新增产能，防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产。

“其实从整体改革环境来说，现在的环境已经比以前好了许多”，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向新京报记者表示，以前有些企业做产能置换，去除落后产能后再换上等量的先进产能，但企业经济条件不够，改革也进行得比较困难。现在煤价、钢价上涨，企业有了经济条件，改革的困难主要还是在企业改革意愿和员工安置等方面。

“虽然现在钢铁、煤炭企业的利润有所回升，但企业的眼光应该放得更长远”，韩晓平表示，有些企业只看到眼前能够赚取的利润，却没有看到特种钢材、高新技术能源企业所拥有的长远前景。

在韩晓平看来，在去除钢铁、煤炭过剩产能后，我国之所以只是将钢价煤价保持在合理区间，没有过分打压，正是为了给企业转型留出足够的资金。如果企业只满足于眼前的利益，而不思考未来转型之路，最终还是会被市场淘汰。

3 如何继续去产能？

煤炭、钢铁行业或迎重组潮

去产能如今已经走过了不少年头。在李锦看来，去产能进行到现在，留下的都是“难啃的硬骨头”。这些“硬骨头”要如何“啃”下来，就成为了各界关注的焦点。

未来改革的思路在既有文件中已经可以觅得踪迹。2018年1月5日，国家发改委等多部委印发《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在介绍这一文件时表示，随着去产能工作的推进，全国煤矿数量已从2015年的1.08万处减少到2017年的7000处左右，未来，煤炭产业集中度将进一步提高，煤炭企业兼并重组的实施，将进一步提高产业集中度，煤炭企业平均规模将明显扩大，中低水平煤矿数量明显减少。

李锦分析称，未来煤炭、钢铁行业或迎来重组潮。

此外，上下游产业融合度或将进一步提升。我国明确支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组，支持煤炭与其他关联产业企业兼并重组。

除了行政手段之外，市场化手段也将被运用起来。

3月5日，《政府工作报告》指出，要坚持用市场化法治化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能。

工信部在文章中称，从长远看，环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改，有利于钢铁行业可持续发展。

韩晓平则建议称，未来我国应开始征收碳税，并为煤炭企业下发绿色配额，运用市场化手段助推去产能。

据了解，碳税是指针对二氧化碳排放所征收的税种，通常开征目的是希望通过削减二氧化碳排放来减缓全球变暖，具体征收方式为针对燃煤和石油下游的汽油等，按其碳含量的比例征税。

责任编辑：张岩