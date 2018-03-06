原标题：“部长通道”第二次开启，这个提问与人大有关

3月5日，全国两会“部长通道”第二次开启，六位部长在此接受采访。其中，中央纪委副书记、监察部部长杨晓渡就社会普遍关注的对监察委的监督等问题作了回答。

01

如何理解国家监察委既接受党的领导，同时又要对全国人大负责？

杨晓渡：众所周知，对于中国共产党长期执政，对于人民当家作主的社会主义国家，最大的威胁是来自于腐败。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我们旗帜鲜明地反对腐败，取得了非常重大的进展。但是我们也看到，和腐败的斗争是长期的。党领导我们取得了现在的胜利，要取得反腐败彻底胜利，也就是把今天形成的压倒性态势，变成一种压倒性的胜利，需要继续加强党的领导。

我们这次拟设立的国家监察委员会，是和中央纪委合署办公，就是要直接向党中央报告工作，接受党中央的领导和监督。同时，国家监察委员会又是由全国人大产生，因此要向全国人大报告工作，向全国人大负责。

监察法草案对如何向全国人大报告工作作了规定，比如专项工作报告，比如接受人大询问和质询，还有人大的执法检查等。这都是向人大负责、接受人大监督的具体表现形式。

同时，我们向党中央报告工作，对党中央负责，实际上，是中央通过领导中央纪委和同纪委合署办公的监察委，实现了党的统一领导。

我觉得这样做，实际上和中国的政治体制是完全相一致的。中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质的特征。这次国家修改宪法的过程当中，把这么重要的一个条文，已经放入了宪法修正案草案的总纲部分。同时，监察法的制定当中，也把坚持共产党对监察工作的领导写入了草案。在我看来，用法律的形式把党的领导进一步确定下来，有利于党在各个方面加强对反腐败工作的领导。

同时，接受人大的监督。人大本身是党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，那么也是有利于加强党的领导。

02

如何加强对监察委和纪委的监督？

杨晓渡：社会上的确有国家监察委会不会成为一个超级权力机构这种担心。最高人民检察院的反贪总局和全国检察院的反贪系统加入国家监察委后，中央纪委、监察委机关和地方纪委、监察委机关增加了10%的人员，但并没有太多扩权的行为，同时责任增加了很多，从各省实践看大概要增加200%的工作对象。

我们不是一个超级权力机构。我们做的大量工作，大概是日常拉拉袖子、提个醒的工作，是监督的工作，是防止人犯错误，防止人由小错误变大错误的工作。毋庸置疑，我们也会坚决惩处不收敛、不收手的腐败分子。

监察法实施后，监察委处理的事务，大量是违法的，少数是犯罪的行为。纪律检查机关要处理的大量工作不是属于违法犯罪的行为。在这些方面，纪委按照党中央的要求，认真履行监督、执纪、问责的职责；监察委要认真履行监督、调查、处置的职责。这两块职责互相补充，互相有增强作用，但也是互相不能替代的。我们和司法部门依法审判的工作之间是有联系的，但同样也是不能互相替代的。

在监察过程中，如果发现工作对象确实涉嫌犯罪，我们会提请检察机关提起公诉，而检察机关对我们的提请要进行审查，如果不符合法律要求的，可以拒绝、退回或不予起诉，这就是对我们的一种监督。

自己如何监督自己？我们内部也有非常严格的监督机制，有干部监督室，将来也要负责监督监察委的干部。同时，我们内部有机关纪委，也负有党纪的监督职能和监察法规定的监督职能。

十九大以来，我们内部监督清理门户的数量是很大的，中纪委的工作报告中也作了公布。

同时，我们要接受党中央的监督。党中央对我们的领导就是对我们的监督。十九大以后，第一家向党中央报告工作的就是中纪委，在去年底向党中央报告了两个月来的工作。党中央对我们的领导本身就包含非常严格的监督举措。

全国人大也会依法对我们进行监督，我们也会自觉接受人大的监督。

同时，我们认为还应该接受社会监督和其他方方面面的监督，包括舆论对我们的监督。我们自己的网站、报纸、刊物，向社会通报反腐败工作、全面从严治党工作情况的同时，也在对我们进行监督。

另外，还有党外监督等。

在内部，我们的职能不会混淆。我们欢迎各方面对我们进行有利有效的监督。监督将更好地促进我们为党工作，为国家效力，为人民服务。

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责任编辑：张建利