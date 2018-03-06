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吕彩霞代表：刚提修改建议就有部委人员联系自己

吕彩霞代表：刚提修改建议就有部委人员联系自己
2018年03月06日 16:52 北京青年报
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　　#两会新闻汇#[全国人大代表吕彩霞：刚提修改建议就有部委联系自己]3月6日，在海南省代表团媒体开放日上，致公党中央专职副主席吕彩霞透露，前一天她在代表团审议政府工作报告时，建议将“黑臭水体治理”的表述修改为“工业废水和城市污水治理”，而后便有国家发改委工作人员主动联系她讨论如何修改。吕彩霞认为，代表的建议得到了高度重视。（北青报记者 李岩）

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责任编辑：张玉

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