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韩国总统特使代表团访朝取得积极成果 中方回应

韩国总统特使代表团访朝取得积极成果 中方回应
2018年03月06日 23:33 外交部网站
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　　原标题： 外交部发言人耿爽就韩国总统特使代表团访朝结果发表谈话 

　　中方注意到，韩国总统特使代表团访朝取得积极成果，中方对此表示欢迎。作为朝鲜半岛近邻，中方一贯支持半岛南北双方改善关系，支持有关各方通过对话协商解决包括安全问题在内的各自合理关切，推动半岛无核化进程。我们认为，这符合半岛全体人民和有关各方的共同利益，也有利于本地区的和平与稳定。希望半岛南北双方切实落实有关共识，继续推进和解与合作进程。希望有关各方抓住当前时机，相向而行，共同为推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程作出努力。中方愿继续为此发挥应有作用。

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责任编辑：霍宇昂

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