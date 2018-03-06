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河北企业失火4死1伤存瞒报 安监总局要求严肃追责

河北企业失火4死1伤存瞒报 安监总局要求严肃追责
2018年03月06日 16:37 澎湃新闻
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　　原标题：河北唐山一化工企业发生火灾事故，安监总局要求依法严肃追责

　　据河北省安监局报告：3月1日12时20分许，唐山华熠实业股份有限公司（化工企业）苯加氢车间在检修污水罐时，罐内残存可燃气体着火，造成4人死亡、1人受伤。着火没有引起装置爆炸，初步检测没有对环境造成污染。

　　事故发生后，该企业隐瞒伤亡事实，只报称事故造成3人受伤，后经唐山市丰南区政府事故调查组跟踪调查，在医院发现了该事故的另外2名死亡人员，至3月2日19时，受伤人员中有2人死亡，另外一名受伤人员无生命危险。

　　接到事故报告后，总局高度重视，党组书记、局长王玉普立即派员赶赴事故现场，指导协助地方政府全力做好伤员救治等事故处置工作，要求河北省安监局尽快查明事故原因，查清谎报情况，依法依规严肃迫责。

　　来源：国家安全监管总局微信公众号

责任编辑：张玉

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