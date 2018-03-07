国台办主任解读政府工作报告涉台内容:有六层意思

原标题：张志军解读政府工作报告涉台内容：有六层意思

中新社北京3月6日电 （记者 罗钦文）全国人大代表、中共中央台办、国务院台办主任张志军6日在北京表示，政府工作报告涉台部分，充分体现了十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想，对做好新时代对台工作具有十分重要的指导意义，“我们将坚决贯彻落实。”

3月5日，中共中央台办、国务院台办主任张志军在十三届全国人大一次会议的“部长通道”上接受媒体采访。 中新社记者 韩海丹 摄

当天，张志军参加福建代表团审议政府工作报告时作上述表示。他说，涉台部分一段话七行字，主要讲了六层意思。

第一层，“我们要继续贯彻对台工作大政方针”，讲的是对台工作的大政方针是一贯的、是明确的，它不会因为、也没 有因为台湾政局的变化而改变。

第二层，阐释了对台工作和处理两岸关系的基本原则，也就是坚持一个中国原则和体现一个中国原则的“九二共识”。张志军说，这是我们处理所有台湾事务必须要遵循的根本原则；大陆和台湾，海峡两岸，同属一个中国，是一个国家的关系，不是两个国家或一中一台的关系。

第三层，提出了对台的工作任务，也就是推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。张志军认为，过去，我们很多都只是讲两岸关系和平发展；这次，不仅仅提到继续推动两岸关系和平发展，也要推进祖国和平统一进程，“这个意义是重要的。”

第四层，强调了需要坚守的“红线”，也就是坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍任何“台独”分裂图谋和行径。张志军说，这是我们对党、对历史、对人民做出的庄严承诺和责任，何况在21世纪的今天，这个意志，这个决心，更加鲜明。

第五层，提出了推进对台工作的具体政策措施和努力方向，就是要扩大两岸经济文化交流合作，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇。

第六层，向台湾同胞发出呼吁，表达了我们的期待，也就是要顺应历史大势、共担民族大义，共同致力于中华民族伟大复兴。

对于2月28日大陆29个部门推出的促进两岸经济文化交流31条措施，张志军说，31条措施涉及的范围之广、力度之大，前所未有，涵盖了产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗等多个领域，将有助于台资企业降低生产成本、加快转型升级、拓展大陆的内需市场，助推台资企业在大陆扎根发展。

他也指出，这些措施为台湾同胞特别是年轻人来大陆学习、创业、就业、生活提供更多的便利，创造更好的条件，也有利于深化两岸经济文化交流合作，促进两岸经济社会融合发展，增进两岸同胞福祉和亲情。

谈及此，张志军特别讲道，昨天（5日）下午到台湾团，代表们都反映31条措施出台后，台湾的亲戚朋友立刻打电话，觉得非常好，尤其是年轻人可以大胆西进，用好这些政策措施，在大陆实现更好的发展。

他也强调，要把一些出台的政策措施落到实处，评估实施效果；还要根据形势的发展、两岸同胞的一些新要求，研究制定一些含金量更高的措施，不断扩大和深化两岸经济文化交流合作，努力构建两岸命运共同体，扎实推进祖国和平统一进程。（完）

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂