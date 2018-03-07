政协委员刘林：民办教育别成“暴利机构”代名词

原标题：民办教育别成“暴利机构”代名词

全国政协委员、北京城市学院院长刘林：

不要让民办教育的公益性越来越弱化，不要让民办教师从教员变成“店员”。昨天下午，全国政协委员、北京城市学院院长刘林针对民办教育提出了建议。他说，要把民办教师与公办教师同等待遇落到实处，同时要赋予民办学校更多的办学自主权，建立适合民办学校的师资条件评审机制。

民办学校公益性弱化淡化

“昨天我看到一个以高等教育为主的教育集团在香港申请上市，提出的毛利润率居然达到70%左右。”刘林说，近年来，教育产业化的现象风行，民办学校变成企业竞相上市的现象蔓延，这就带来了两个“远远超过”现象：一个是民办教育机构为了拉抬股价、提出了远远超过正常水平的毛利润率，民办教育成了“暴利机构”的代名词；同时，一些地方政府对能带来投资、减少政府投入的民办企业家的重视，远远超过对无私奉献的民办慈善家、一线民办教师的重视。

刘林认为，长期以来，民办教育的公益性在不断弱化、淡化，产业属性不断被突出，民办学校教师在民办教育发展中的话语权不仅被漠视，身份也受到了质疑。“由过去受人尊敬的学校教员，变成了暴利‘学店’的‘店员’，教师荣誉感大打折扣，对教育行业属性的认同感也在不断下降。”他建议，政府部门要高度重视，纠正舆论导向的偏颇，多宣传树立民办教育公益性方面的正面典型，多宣传无私奉献的一线民办教师的正面典型，让他们和公办学校教师一样，享有身为人民教师的尊严感和荣誉感。

民办学校教师社保负担重

刘林还建议，要把民办教育促进法规定的“同等待遇”落到实处。“中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见中，重申了《民办教育促进法》提出的民办教师在业务培训、职称晋升、科研立项、表彰奖励等方面，与公办学校教师享有同样的权利，但《民办教育促进法》实施15年了，这项规定在很多地方依然是一纸空文，而且一些变相歧视、排斥民办教师的现象、政策还在不断出现、出台。”他呼吁，在这次落实中央意见过程中，中央派出的督查组要把落实民办教师待遇最为督查的重点内容。

刘林还同时提到了民办学校和教师的社保负担问题。“学校要承担的社保缴纳比例占工资比例51.5%，教师个人要承担的五险一金缴纳的比例为26.2%，两项合计接近78%。也就是说，民办学校在教师工资上投入1元钱，教师现实能拿到手的只有2毛3分钱。民办教师不仅拿不到政府补贴，还要给政府上缴70%的钱。”刘林认为，应该像中央意见所提出的要有“学校、个人和政府合理分担的机制”，一方面减轻民办学校和教师的负担，另一方面也能增加民办学校教师对政府的认同感和整体归属感。

师资条件评审要承认兼职教师

刘林认为，到民办学校工作的学科带头人看中的不仅是民办学校的待遇，更看重的是民办学校体制机制的活力给他带来的施展才能的空间，所以赋予民办学校更多的办学自主权就显得尤为重要。“但现在很多政策不区分公办、民办，使民办学校的办学自主权越来越少。我们呼吁教育部从自身做起，把专业设置自主权全部下放给民办学校，让民办学校教师的积极性和创造力得到发挥，以事中的监督和事后的评估来代替事前的专业设置审批，保证教育方向和教学质量。”

同时，对民办学校的师资条件项目评审中，也要有合理的评判标准。刘林说，专职和兼职相结合，这本来是民办学校节约办学成本的一个途径，同时也是民办学校保持发展活力、适应市场变化的优势，但在相当一部分院校设置和专业评审中，只承认专职教师数量，不承认兼职教师数量。“这迫使民办学校不得不养起大批专职教师，不仅加重了负担，也抑制了民办学校的办学活力，使它原有的优势得不到发挥。我建议教育部门和科研部门针对民办学校实际，从实际出发，建立适合民办学校的师资条件评审机制。”

来源：北京晨报

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责任编辑：霍宇昂