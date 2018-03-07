北京市公考面试今日启动 平均竞争比为10.8:1

原标题：北京市2018年度公考面试今日启动 4.6万考生拼抢4249个公务员职位

本报讯（记者 解丽）昨日，北京青年报记者从市人力社保局获悉，北京市各级机关2018年度考试录用公务员面试工作将于2018年3月7日至11日进行。该局提醒，考生合理安排出行时间，务必于入闱封闭管理时间前到达考场，否则将不得入场。这意味着考生必须于面试开始前半小时到达考场。

据北青报记者了解，上午面试开始时间为8：30，而上午入闱封闭管理时间为8：00，8：00以后，考生将不得入场；下午面试开始时间为13：30，下午入闱封闭管理时间为13：00，13：00以后，考生不得入场。北青报记者获悉，2018年度北京市公务员公共科目考试时，16区71个考点、1722个考场迎来近4.6万考生，拼抢4249个公务员职位，平均竞争比为10.8：1，逊于国考的40：1。

而在公共科目考试之后，有83474人进入今年北京市公考的首批面试名单。同时，市人力社保局又给出可调剂职位表，共有1180个职位、2389人参加调剂，其中既有北京市第一中级人民法院的法官助理、北京市老干部局的财务助理等市级机关的职位，也有东城区劳动监察大队的劳动保障监察员、西城区人民政府白纸坊街道办事处的社区管理等区级及以下机关的职位。其中，区级及以下机关单位职位占大多数。

据悉，北京市公考职位综合成绩的计算方法为：公共科目笔试、面试成绩各占50%，进行专业科目考试的面试成绩和专业科目考试成绩共占50%，公共科目笔试、面试、专业科目考试成绩均按百分制折算，专业科目考试成绩一般不超过综合成绩的15%。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3：1的职位，报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分或者招录机关在面试公告中确定的面试合格分数线，方可进入体检和考察。而在面试和专业科目考试结束后，将按照综合成绩从高到低的顺序确定进入体检和考察的人选。考生可到各招录机关网站查询本人面试成绩。

拟录用人员由招录机关按规定的程序和标准从考试成绩、考察情况和体检结果合格的人员中综合考虑，择优确定，并在各招录机关网站上公示。公示内容包括录用职位名称、录用人员姓名、性别、准考证号、学历、考生报考前所在工作单位（应届生填毕业院校）等，同时公布举报电话，接受社会监督，公示期为5个工作日。

责任编辑：霍宇昂