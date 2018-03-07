原标题：对这一全国瞩目的焦点，省长撂下狠话

来源：长安街知事

第十三届全国人大一次会议进入第三天，全国31省份代表团纷纷举行媒体开放日活动。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，各省书记、省长针对众多热点话题给出回应，信息量满满——

不让一滴污水直接进入洱海

“今年6月30日以前，实现洱海环湖周边所有生产生活污水全部收集处理，没有一滴污水直接入湖。”在云南代表团开放日活动上，云南省长阮成发撂下狠话，继续铁腕治污。

阮成发

十八大以来，习近平总书记多次强调，一定要“像保护眼睛一样保护生态环境”。而作为大理“风花雪月”四景之一“洱海月”的所在，洱海的环境保护一直是一个热度颇高的话题。

过去两年时间里，中央先后对全国31个省份进行了环保督察全覆盖，云南正是首批8个督察对象之一。2016年7月，中央第七环保督察组进驻云南，1个月后完成督察。

在随后发布的反馈中，督察组措辞严厉，直指云南对生态环境保护工作要求不严、高原湖泊治理保护力度仍需加大等问题，甚至不点名批评道：“不少领导同志认为云南省生态环境基础好，有点污染无所谓，靠山吃山靠水吃水思想明显”、“虽然出台了落实环境保护党政同责、一岗双责的文件制度，但考核不严，压力传导不够”等等。

此后，云南迅速出台整改方案。2017年11月，云南依据中央督察组发现的12个生态环境损害责任追究问题，对包括25名厅级干部在内的110名责任人进行问责，其中9人被追究刑事责任，55人给予党纪政纪处分。此外，还有33个单位被问责。

铁腕治污的手段，换来了省长阮成发上文所述的“信心”。他介绍说，洱海保护已经开启了抢救模式，遏制了水质下降的趋势，去年全年没有发生规模化蓝藻水华。但他同时坦言，当前洱海保护治理正处于关键时期，长期性、累积性污染依然严重，稍有不慎就可能功亏一篑。

“洱海是云南九大高原湖泊保护治理的一面镜子。我们深信，只要按照既定目标，一步一个脚印向前推进，就一定能够让‘苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴’的美景长留人间。”阮成发说。

决不让海南变成房地产加工厂

“要减少经济对房地产的依赖，对海南来讲，会很痛，会出血，会很难。不下大的决心，不容易做到。海南要以壮士断腕的决心，减少经济对房地产的依赖。”海南代表团的开放日活动上，海南省长沈晓明如是说。

沈晓明

“房子是用来住的，不是用来炒的。”这句中央领导多次强调的话，如今已经成为颇受百姓欢迎的“金句”，但在海南，做到这一点仍然“会很痛”，为什么？

沈晓明坦言谈，海南的房地产对经济的贡献很大。无论是投资、还是税收，都占到50%左右。即便如此，海南还是要痛下决心严控房地产。

沈晓明给出两点理由：外界对房子的需求是无限的，但海南土地资源却十分有限；第二，房子造好之后，需要有基础设施、公共服务配套，但海南是一个不发达省份，财力有限、配套不齐。因此，房地产作为海南的支柱产业不可持续，全世界也没有哪一个国家、哪一个城市以房地产作为支柱产业。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，事实上，海南已经开展了多项严厉打击炒房行为的专项行动。去年10月底，海南省国土资源厅表示，该省已暂停办理土地二级市场转让交易有关用地手续，旨在严厉打击违法违规炒买炒卖土地行为。

“不管怎样，我们要科学合理调控房地产，减少经济发展对房地产的依赖，决心是已经定的，决心是很大的。”沈晓明说。

投资不过山海关？吉林客商如云

“投资不过山海关？东北崩溃论？这些说法是不客观的。”6日，吉林开放日举行开放日活动，省长景俊海在回应东北地区投资环境的问题时说。

景俊海（资料图）

那么，吉林的投资现状到底怎么样？

景俊海列举了一组数字：最近五年，吉林吸引外资、吸引省外资金年均增长都超过10%，就以最近两个月来看，我们有2000多个项目在洽谈，超过100个项目达成立项，35个项目已经签约。

这组数据不仅说明吉林现在取得了不小的进步，未来也将大有所为，景俊海说，“现在吉林的形象是吉祥如林，客商如云，投资已过山海关。”

景俊海同时表示，良好的营商环境是经济发展的生命线，也是东北振兴、吉林发展的助推器，还是构筑现代产业体系、实现新旧动能转换的一个关键点。所以未来，改善营商环境仍将是政府工作的重中之重。

打造好的营商环境还要让企业通过一系列活动“动起来”。景俊海透露，吉林将在未来几个月的时间里，与更多的企业进行洽谈合作，进一步拓展吉林省经济社会全面发展的空间。

山东人能面对差距，这就是底气

2月22日，春节过后的第一个工作日，山东省召开全面展开新旧动能转换重大工程动员大会，省委书记刘家义自揭短板，提出包括改革开放意识不够强，科技创新力滞后，区域优势减弱，由别人追着跑到追着别人跑等等问题。

俗话说，家丑不外扬，但刘家义却在一个全省性的会议上对外界历数山东经济发展中的“家丑”，这是为何？

本月5日，山东代表团举行开放日活动，刘家义做出解释：我们对标的是习近平新时代中国特色社会主义思想，是党的十九大精神，是习近平总书记全面从严治党的要求，按照这些标准，按照山东人民对我们全体党员干部的期盼，我们有差距和不足。山东各级党组织、全体党员、山东人民能面对差距，这就是底气。

刘家义

有记者问到，山东和兄弟省份在经济上存在差距，干部作风也存在一定问题，对此，山东采取了哪些措施？刘家义回应说，山东的党员干部，精神状态比较高，作风能力总体上比较强，对党的忠诚度比较高。

他引用数据说，去年一年，山东省去年查处违反中央八项规定精神问题5400多起，处理党员干部7859人，给予党政纪处分4136人。目前，风清气正的政治生态正在形成，全省党员干部干事创业的积极性大为蓬发。

刘家义说，大家铆着一股劲，要干好，要把中华民族伟大复兴的中国梦在山东做出更大的贡献。

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责任编辑：张玉