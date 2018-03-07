刘永富:严肃处理打脱贫攻坚旗号扩大政府债务问题

经济日报、中国经济网、经济日报客户端记者：

我的问题是关于金融扶贫的。我们知道，金融扶贫在当前扶贫中越来越重要。请问您，金融扶贫现在存在哪些瓶颈和短板？今年在金融扶贫方面有哪些工作部署，以及希望金融机构和金融监管部门如何更好地为金融扶贫作出努力？谢谢。

刘永富：

农民贷款难、贷款贵，享受到的金融服务比较少，农业保险需求很大，这些问题实际上都是老问题。脱贫攻坚以来，金融扶贫可以说是开拓了一片新天地，也是我们这次脱贫攻坚的一大亮点。以前主要靠财政资金，尤其是中央资金，现在金融资金都上来了，社会资金也上来了。现在金融扶贫有三个产品：

一是小额扶贫信贷。建档立卡贫困户发展产业增收需要贷款，我们给予5万以下、三年以内、免担保、免抵押，银行按基准利率放贷，扶贫资金全额贴息，县建风险基金这样的小额贷款。这个政策是2014年底出台的，经过2015、2016、2017年三年的努力，现在已经累计放贷4300多亿，惠及了1100多万户建档立卡贫困户。也就是说，我们33%多一点的建档立卡贫困户享受到了金融产品的服务，对他们发展产业增收发挥了作用。对银行来说，这个产品是对私业务。

二是扶贫再贷款。人民银行出台的政策，支持帮助带动贫困人口脱贫的龙头企业，现在已经放贷1600多亿。扶贫再贷款，是需要担保抵押的，是正常的金融活动，对银行来说，这是对公的业务。

三是金融债。国家开发银行和农业发展银行发行3500亿以上金融债，支持易地扶贫搬迁，这就是金融支持政府集中力量办大事。财政的钱不能乱用，金融的钱也不能乱用，金融的钱都是要还的，要防范金融的风险。一个是对小额扶贫信贷，必须要用于生产性项目，不能用于生活支出。我们要逐步地规范、防范风险、防范发生呆帐坏帐。

下一步，金融还要继续发挥作用，我们要做的工作就是按照中央关于打好防范风险这个攻坚战的要求，特别是对打着脱贫攻坚的旗号扩大政府债务的问题要坚决纠正，严肃处理。谢谢。

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责任编辑：张玉