刘永富:退耕还林也是扶贫政策 现在1年有几千万亩

美国全美电视台记者：

刘主任您好，去年的今天我提了关于生态扶贫的问题，而且我们也有良好的实践，就是我们通过生态扶贫的这一块搞了“宣讲生态论坛”，请了一些专家就生态这方面的扶贫给大家出谋划策，有一个良好的实践。但是同时在实践当中也看到，生态扶贫和拿现金治标治本的问题之间，还是有一定的距离的，就是有一定积极性的差异。我们认为生态扶贫这一块是治本，拿现金这一块来的快，未来如何把它有机的处理。另外，我们在实践当中也还看到作为媒体我们在结合生态扶贫的采访和调查当中也看到一些情况，地方资源与生态资金也有矛盾。所以有关这些问题，我想请您再跟我们谈一谈。谢谢。

刘永富：

我们在同一时间和同一地点，相同的两位人提了相同的问题。

你刚才讲到的一些地方污染的项目，一些大坝，一些矿山，按照生态建设的要求要关闭，我们完全赞成。生态建设既要注意当前又要考虑长远，我们脱贫攻坚也是既要完成脱贫攻坚的任务，也要考虑脱贫的可持续性。例如，我们1000万人的易地扶贫搬迁，许多是一方水土养活不了一方人，实际上也是生态脆弱的地方，搬出来就是停止破坏。另外，我们退耕还林也是扶贫的政策，现在一年也是几千万亩的数量。我们让建档立卡的贫困人口去当护林员，现在全国已经37万人。我们还有一些新的林业产业扶贫项目，比如说山西省每年有相当一批扶贫资金用于绿化，这一笔钱怎么惠及到穷人，地方创造了经验，他们叫“一个战场两个战役”。哪两个战役，脱贫攻坚和生态建设两个战役。就是把建档立卡贫困人口组织起来去植树造林，这个经验我们和国家林业局去年年底在全国进行了推广，许多地方也都在做这些方面的事情。

总的来说，脱贫攻坚和生态建设毫不矛盾，是根本一致的，是五大建设的有机整体，我们以后还会坚持这个原则。谢谢。

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责任编辑：张玉