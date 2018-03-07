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刘永富：中俄边贸做得挺好 边境百姓增收就是减贫

刘永富：中俄边贸做得挺好 边境百姓增收就是减贫
2018年03月07日 17:08 中国网
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　　中俄头条记者：

　　刘主任，中俄两个国家高度重视扶贫减贫的工作，您认为中俄边境合作可以有效帮助两国边境地区解决扶贫问题吗？谢谢。

　　刘永富：

　　你这个问题挺好。中俄两国是近邻，也是友好国家。中俄两国边境友好、边境稳定，不仅是两国关系的体现，也是两国人民的福祉。边境和谐，大家可以共同的发展，所以有利于边民增收，有利于两国边民在平等互利的情况下开展贸易、开展交流。我好像知道中俄两国边贸做得挺好，两国边境老百姓增收了，就是减贫了。两国边境稳定，大家都可以集中精力搞建设，挣钱，过好生活，不像有的地方打来打去，你看一片焦土，我看到很难受。习近平总书记发出的“一带一路”倡议和要共同建设一个没有贫困的人类命运共同体的倡议，都是一致的。谢谢。

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责任编辑：张玉

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