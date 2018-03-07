新京报:收费公路改革前些年推进缓慢 障碍在哪？

原标题：降低路桥费，打通区域协同的“梗阻”

降低交通成本，有助于实现城市间低成本的“一小时生活圈”，促进区域协同。

文 | 毕舸

今年的政府工作报告中，明确提出要“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”。3月6日，交通运输部党组书记杨传堂接受媒体采访时谈到，收费公路的改革问题目前已经在推进，正在以《收费公路管理条例》的修改作为切入点，一方面降低物流的成本，另一方面考虑到可持续发展。

收费公路改革，近年来屡成社会关注热点。根据《2016年全国收费公路统计公报》，截至2016年底，全国收费公路里程为17.11万公里，占公路总里程469.63万公里的3.6%，全国收费公路通行费当年总收入为4548.5亿元。

收费公路改革前些年推进较为缓慢，主要是面临几大障碍：一是之前投资巨大，截至2016年底，全国收费公路累计建设投资总额为75857.5亿元，债务压力较大。二是目前年收支不平衡，2016年度，全国收费公路支出总额为8691.7 亿元，支出主要包括债务本息、养护支出、运营管理支出、税费支出等。

就这两组数据而言，部分收费公路的改革迟迟未动，确实有其客观因素，目前也不宜“一刀切”。降低物流成本和考虑可持续发展并举，也应该是深化收费公路制度改革的着眼点。

长远看来，根据经济社会发展趋势降低路桥费，是一项加快经济发展的“助推工程”。目前，中国区域发展还存在不平衡等痛点，从交通基础设施角度看，就是要加快东西部、城乡一体化进程，增强乡镇、三四线城市与一二线城市的深度融合。经济活动借助便利的交通网络，呈现更多的自由开放度，带来更大范围内的资源涌流，从而降低经济活动的综合成本，提升综合收益。

同时，这也是一项融入区域协同的“对接工程”。随着中国的城市化发展，城市经济带蔚然成形，各个城市及区域之间如何实现更大程度的优势互补、资源共享？

在高效互联互通中，欠发达地区可便利地享受先发地区的产业转移红利、科技创新红利、开放型经济增长红利，为高速发展蓄积能量。而经济先发地区则可以获得周边欠发达地区蕴含巨大潜力的人力、土地等各种资源，开拓全新市场，形成新的增长极。降低路桥费，努力实现城市间低成本的“一小时生活圈”“一小时工作圈”，对区域协同有重要意义。

就目前看，部分城市或某些区域内部根据具体实际，大可在降低或取消路桥费方面“先行”探路。而在国家层面，做好整体规划，综合考虑“回本账”和“长远账”，逐步降低路桥费，也是赢得未来的一步先手棋。如今，收费公路改革已在推进，对其降低路桥费用及连环效果，不妨拭目以待。

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责任编辑：霍宇昂