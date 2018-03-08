原标题： 政协委员倪闽景：将老年教育纳入基本公共教育范畴

倪闽景委员：

将老年教育 纳入基本公共教育范畴

当前我国已经进入老龄化社会，老年人养老、医疗的需求已经引发社会广泛关注，但对其旺盛的教育需求却没有给予足够重视。全国政协委员、上海市教育委员会副主任倪闽景对记者表示，他今年的提案是建议政府加大投入力度，切实落实国家此前颁布的老年教育发展规划。

据了解，我国60岁以上老年人口超过2.2亿，预计2020年老年人口将达到2.43亿，增长速度比其他国家快1.5倍。我国老年教育经历了30多年的发展历程，目前各级各类老年大学和老年学校已达5.97万所，在校学员超过700万人，入学率约为3%左右。“但这远远不能满足老年人对学习的需要，‘一座难求’的现象比较突出。”倪闽景表示，2016年国务院办公厅下发的《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（以下简称《规划》）明确提出“到2020年，以各种形式经常性参与教育活动的老年人占老年人口总数的比例达到20%以上”，目前来看，完成这个目标仍有诸多困难。

倪闽景介绍，《规划》下发后，大部分省市出台了相应的地方性老年教育规划或实施意见，对推动各地老年教育发展起到了推动作用。但老年教育仍存在如发展还不平衡，政策不配套，社会化程度不高等问题。

为全面落实《规划》明确的各项任务，倪闽景呼吁建立健全老年教育管理体制和工作机制。建议在国家层面成立由教育、民政、文化、老龄部门牵头的老年教育领导机构，定期以联席会议等形式研究解决老年教育发展中的重点、难点、热点问题；指导各地方政府建立相应的老年教育统筹协调部门，明确相关职能部门的工作职责，从顶层设计上强化老年教育工作的领导体制，加强老年教育的组织实施。

同时推动老年教育纳入基本公共教育范畴。“建议在‘基本公共教育’部分的‘继续教育’重点任务中，逐步将‘普惠性老年教育’纳入地方性基本公共教育的服务清单。”倪闽景表示。

此外，倪闽景认为，鼓励各级各类学校以多种方式支持和参与老年教育，吸引优质社会资源向老年教育开放等措施也都有助于《规划》明确的各项任务落到实处。

（□记者 吴黎华 实习记者 向家莹）

来源：经济参考报

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