中国论文数超过美国 施一公：“垃圾文章”太多

原标题：中国论文数超过美国，施一公：“垃圾”太多

上观新闻3月7日报道，“我以前曾经预测，中国会在2020年论文数超过美国，没想到我们提前完成了。”

说起这项数据，中国科学院院士，清华大学原副校长施一公并未透露出骄傲，反倒是一脸担忧，语调沉重。这是为什么？

“有些评论因此说，中国的科技实力已经超过美国了，我很担心。”5分钟左右的发言，施一公说了3次“很担心”，让他感到担心的，是科研评价的问题。

在全国政协十三届一次会议上，施一公在参与讨论《政府工作报告》时发现，过去5年里，国内有效发明专利拥有量增加了两倍，技术交易额翻了一番。“如果较真一点，假设国内有效发明专利从100增加到300，技术交易额从100变成了200，那么单个专利交易额其实是不增反降了，是5年前的66%。”施一公算了一笔账。

这一数据折射出来的，是科技评价体系的问题。施一公称， 在各个单位，不论是晋升还是考量绩效，都会把专利、发表文章、文章的引用数和文章所发表杂志的影响因子作为标准，而且这一风气愈演愈烈。

“但这几个核心的科技评价指标——文章数量、论文引用率、杂志的影响因子——都可以人为地提高。我想大家知道我这句话的意思。”

他表示， 各个学校、单位都办了杂志，想要提高影响因子，互相引用就可以，引用多了，‘影响因子’自然也就高了。“中国这样的国家，想要把这3个指标做上去，我认为是易如反掌。”在他看来， 论文不足以说明科技实力，美国没 有这样的评价方式，科技实力却依然领先。“因此，论文和科技实力是两回事，大家千万要分开。”

不过他也承认，数字指标在各个单位都很重要，影响到评奖、评优、评先：“这是矛盾的两方面，一方面如果没 有这些标准，如何反映科研的质量，但有了这些标准，大家拼命‘做’这个数字怎么办？”

“ 有些文章，通俗点叫‘垃圾文章’，就是纯粹为了发文而发文，这种情况太多了。”谈到业内和社会各界出现的“论文无用”论，施一公表示“坚决反对”。“没 有论文，怎么能有科学技术？但在追求论文的导向如此之强的时候，评价立场如此鲜明的时候，造成的负面影响其实非常大。”

如何改变现状？“说实话，我也没 有特别好的办法。 如果要提建议，就是应该进一步改进科学评价体系，这需要全社会达成一种共识。”施一公介绍，国际通用的方法是参考国际最顶尖专家的观点：“这是一种‘唯专家论’的方式，我不评价这种做法的利弊，但至少在很多国家都是这样的。如果是将本领域所有专家聚在一起，通过抽签确定评价委员会，在科学上，这样的民主是不能带领科学健康向前发展的。”

责任编辑：张迪