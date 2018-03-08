50城白领平均薪资8730元 北京上海突破万元大关

本报讯（记者 温婧）进入3月，人才跳槽的黄金季节再次到来。BOSS直聘日前发布的《2018 旺季人才趋势报告》显示，今年人才流动趋势较为明显，45%的人选择转行，互联网、教育培训、医疗健康成为热门选择；五十城白领平均薪资8730元。

BOSS直聘表示，相较往年，今年人才流动趋势较为明显，主要体现在人数多、高峰明显提前、流动明显等方面。据BOSS直聘透露，刨除平台用户增长带来的影响，2018年春节后一周，求职人数较2017年同比增长20%，简历更新高峰从正月初十提前至正月初六。

报告显示，2018年前两个月，全国人才需求量最大的50个城市白领平均月薪为8730 元，同比增长2.9%。北京、上海平均月薪突破1万元大关，领跑全国，深圳、杭州紧随其后。另一方面，全国五十城求职者平均期望薪酬为9051元，同比增长3.3%。

随着新兴行业的崛起以及行业间薪酬分化加剧，人才转行率正加速上升。报告显示，2018年全行业人才整体转行率已达45.1%，较5年前增加近7个百分点，转行现象正变得愈发普遍。

从旺季数据上看，以互联网为代表的高新产业再次进入人才最紧缺的行业前五，“互联网+”的医疗、教育等相关新兴产业集群也出现一定程度的人才紧缺。报告显示，石油/石化和采掘/冶炼行业人才的流入/流出比连续三年下降，2018年跌破0.75。相对应的，互联网、金融、教育培训、物流、专业服务（咨询、法务、财务）等行业为2018年人才流入率最高的行业。

责任编辑：张迪