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| 2018全国两会特别报道

台湾山西代表团3月9日9:00开放团组会议

台湾山西代表团3月9日9:00开放团组会议
2018年03月08日 17:25 中国人大网
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代表团：山西

　　代表团：山西

　　时  间：9：00

　　地  点：万寿庄宾馆综合楼三层小礼堂

　　会议形式：全体会议（会后全体代表接受采访）

　　会议议题：审议宪法修正案草案，审议政府工作报告，审查计划报告和预算报告

 

　　代表团：台湾

　　时  间：9：00

　　地  点：人民大会堂台湾厅

　　会议形式：全体会议（会后全体代表接受采访）

　　会议议题：审议宪法修正案草案，审查计划报告和预算报告

 

　　注：1。开放团组活动在大会堂举行时，记者请从大会堂东门入场。

　　2。活动安排如有变动，新闻中心将及时通知。

　　3。 会议进行中，请不要对代表进行个别采访。

　　十三届全国人大一次会议新闻中心

　　2018年3月8日

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责任编辑：张建利

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