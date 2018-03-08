台湾山西代表团3月9日9:00开放团组会议

代表团：山西
时 间：9：00
地 点：万寿庄宾馆综合楼三层小礼堂
会议形式：全体会议（会后全体代表接受采访）
会议议题：审议宪法修正案草案，审议政府工作报告，审查计划报告和预算报告
代表团：台湾
时 间：9：00
地 点：人民大会堂台湾厅
会议形式：全体会议（会后全体代表接受采访）
会议议题：审议宪法修正案草案，审查计划报告和预算报告
注：1。开放团组活动在大会堂举行时，记者请从大会堂东门入场。
2。活动安排如有变动，新闻中心将及时通知。
3。 会议进行中，请不要对代表进行个别采访。
十三届全国人大一次会议新闻中心
2018年3月8日
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