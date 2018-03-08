宁高宁谈李书福入股奔驰:这在5年前不可想象

原标题：2018全国两会丨宁高宁谈李书福入股奔驰：这在5年前不可想象
全国政协委员、中国中化集团有限公司党委书记、董事长宁高宁。新京报记者 陶冉 摄
新京报快讯（记者 侯润芳）今日（3月8日）下午，全国政协十三届一次会议第二场记者会在人民大会堂举行。全国政协委员、中国中化集团有限公司党委书记、董事长宁高宁在谈到李书福入股奔驰一事时表示，这在5年前不可想象。
宁高宁在回答记者有关国企改革的话题时表示，国企的观念、水平、能力都必须提升，否则完不成具有国际竞争力的世界一流企业。他进而表示，“我自己是很有信心的，为什么？我觉得中国人的创造力是非常强的。过去我自己很多感觉做不来的事情，中国人都做了，而且做得很好。”宁高宁以李书福成为奔驰最大股东为例表示，这在五年前不可想象。
“最近中信买了麦当劳。我说买来干什么，现在麦当劳没有人吃了。现在怎么样？3个多月时间了，同店销售涨了10%以上。为什么？电子商务！老美不懂这个，中国人拿来就送货了，一送货就扩大销售面积了，有中国人，什么奇迹都可以发生，我预祝中国奇迹发生。”宁高宁表示。
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