中国科协副书记：科幻产业潜力巨大 刘慈欣太少

原标题：全国人大代表、中国科协党组副书记徐延豪：科幻产业潜力大 刘慈欣太少

“我们的工作，就是为你们这些科技工作者服务。”3月6日，在十三届全国人大一次会议四川代表团分组谈论结束后，中国科学技术协会党组副书记、副主席、书记处书记徐延豪走到电子科技大学信息医学研究中心主任尧德中面前，两位全国人大代表交换名片，约定继续交流的时间。

“我们科协就是科技工作者的组织。”徐延豪告诉记者，他的工作中，有一项就是将科学家、科技工作者组织起来，为他们营造更好的环境和工作氛围，替他们解决一些困难和问题。

今年全国两会期间，徐延豪最关注的还是创新驱动发展，在他看来，科技创新是大国博弈的主战场，创新型企业和科技人才则是其中的主力军。而打造一支国际水平的科技人才队伍，正是科技强国、制造强国的迫切需求。

科技

从52.2%到57.5%

“科技对经济的贡献率，体现国家科技服务经济发展主战场的能力”

这是一组让徐延豪感到振奋的数据。今年的政府工作报告提到，五年来，创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。

“科技对经济的贡献率，体现国家科技服务经济发展主战场的能力。”在过去五年里，徐延豪走访调研了全国不少高校和科研机构，正是在一点一滴的改变中，他感受着国家对科技的投入持续加大，鼓励科技人员从事科研成果转换的各项政策措施不断推出，“科技工作者们从事科研相关工作的环境条件越来越好，促使我们整个全社会的科技创新活动迅速发展，不断活跃，呈现出非常好的发展态势。”

对于未来，徐延豪很乐观，在他看来，随着科学技术研究的基础不断雄厚，成果不断的涌现，鼓励科技成果转化的相关政策不断落实，科技对经济的贡献率还会逐步提升。

“特别是在科技成果转化方面，就需要用改革的精神，突破一些政策壁垒和体制弊端，真正让科技人员的科研价值得到实现。”让徐延豪印象深刻的，是西南交大在科技成果所有权改革路径上的“小岗村实验”——职务科技成果混合所有制，也就是科技成果的知识产权由发明人和学校共同所有，其中职务发明人个人或团队具有70%的科技成果所有权。

“一个科研成果，特别是原创性的科研成果能够被探索出来，是要经过科研工作者日积月累的踏实工作的。”徐延豪感叹，不能总是鼓励科研人员要守清贫，要让他们感受到知识的尊严，“我们要鼓励和支持科研人员，也应该享受到社会发展的成果，他们有权利享受美好的生活。”

科幻

巨大市场潜力下

“我们国家顶尖的科幻作品创作者还不够”

从四川走出的世界级科幻作家刘慈欣用笔触描绘出一个个虚幻世界，让无数科幻迷心驰神往。在成都，这样的幻想正在变成“现实”。随着“中国科幻城”战略合作协议的签署，一座占地1400亩、由9大园区组成、覆盖科创产业全链条的国家级文化产业示范园正式落户成都。而成都，也在打造“科幻之都”的征途上迈出了关键性的一步。

“成都打造科幻之都的想法是很有战略眼光的，我们国家的科幻产业，其实是有着巨大的市场潜力。”徐延豪告诉记者，首当其冲就是科幻影视，“我们中国人不缺想象力，古代小说里面那么多神话传说，文学作品里面也有很多含科学元素的创造，这也是一种创造和想象。”在徐延豪看来，以成都为中心的周边一带，向来拥有优秀的科幻作家，在作品的创造上，若是能基于一些可实现的科学原理，然后加上一些人文色彩，打造出来的作品一定具有吸引力。

但另一方面，就整个科幻产业而言，创作力的缺乏仍然是痛点。徐延豪坦言，《三体》是契机，但只有一个刘慈欣撑不起科幻市场的繁荣。美国有成熟的电影生产工业体系，我国寥寥可数的科幻作家，作品产量无法比肩国外。因此，拥有巨大潜力的科幻市场需要被挖掘出来，只有关注的人多了，才能逐渐出现更多的优秀作家，也才能带动各方面的需求和消费，“把这个市场培育出来是关键，如果没有市场的培育，没有需求，那产业就没有基础了，这是相辅相成的。”

科普

提高公民科学素质

“中国科协组织专家和科学团队，第一时间辟谣伪科学”

“吃了方便面，身体要三个月才能消化”“每天肝排毒的时间在凌晨”“绿豆可以致癌”······随着传播方式越来越便捷，各种披着“伪科学”外壳的养生信息随处可见，徐延豪坦言他也会收到。

“应该是每个人都可能会收到吧。”徐延豪笑道，这些可能是对科学，或者对某一个专业不太理解又一知半解的人编出来的东西，但普通的公众没有鉴赏力，觉得似乎还有点道理，也跟着传，跟着说。“这种事情现在比比皆是，包括吃什么，什么时候吃，什么时候睡觉，喝什么不好等，弄得现在老百姓都不敢吃不敢喝了。”

而在“伪科学”的背后，则是全民科学文化素质大幅提升的需求。谈及此，徐延豪表情严肃起来，在他看来，科学素质不是随着经济的发展，或者生活条件的改善而自然增长的，同时，科学素质所涵盖的范围也是综合的，不仅仅是掌握多少知识，还有对科学的态度，科学方法、科学精神、科学思 想以及科学实践能力、参与公众事务的这些能力等等。“不一定说是某一个领域的专家，他就具备很高的科学素质。”

既然科学素质的提升不是一蹴而就，中国科协就一直在号召广大科技工作者从事科普。徐延豪透露，眼下，他们在全国遴选了432个首席科学传播专家和科学传播团队，范围涵盖众多领域，在该领域有不科学的声音出现时，首席科学传播专家和科学传播团队就站出来辟谣，并进行科普知识的宣讲。

“出现一个谣言，就辟谣一个，发现一个问题，就解决一个。”徐延豪感叹，全民族的科学文化素质提升不可能一蹴而就，但是，在这样一点一滴的积累中，改变也在悄然发生。或许需要几代人的努力，但是眼下，已经在开始行动。

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责任编辑：张玉