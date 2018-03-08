明日北京晚高峰东部北部环路和主干道通行压力大

原标题：明日（3月9日）出行提示
3月9日是周五，受学校放学、周末外出聚会、休闲，以及机动车尾号限行4和9等多重因素叠加影响，预计晚高峰东部和北部地区环路和主干道通行压力突出。特别是长安街一线，前三门大街，东二环全线，北二环，机场高速等路段交通压力较大。
周五的午后及晚高峰时段，北五环东段、京密路、机场高速、东二环全线、京沪高速、东南五环、东南三环、华威南路、西五环、阜石路、西四环、中关村大街、学院南路、大柳树路、车公庄大街、西直门北大街、西二环北段、前三门大街、长安街及其延长线等道路，将会分时分段采取临时交通管理措施。
遇上述道路采取临时交通管理措施期间可以根据实际情况，适时绕行北四环、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、朝阳路、朝阜路、通惠河北路、广渠路、两广大街、榴乡路、莲石路、阜成路、蓝靛厂南路等相邻道路。
交管部门提醒广大市民：出行前，广大市民朋友可以通过电台、室外显示屏、导航以及“北京交警”官方微博等渠道及时了解掌握交管部门发布的最新交通出行信息，尽量选择乘坐公共交通工具出行，驾车出行时遇有临时交通管理措施路段请服从执勤交警指挥，合理安排出行计划，选择好绕行路线，错峰出行、文明出行、绿色出行。
来源：北京交警
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