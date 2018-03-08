彭博社:150年来 中国GDP将再超欧元区19国总和

原标题：彭博社预计：150年来，中国GDP再次超过欧元区

来源：观察者网

[观察者网 综合报道]2018年中国经济增速将达到6.5%左右是个什么样的概念？彭博社今天（3月7日）给出了回答。

7日下午，彭博社接连发布两篇文章《今年中国经济将超过欧元区国家》、《这是中国经济超过欧元区之年》。文章称，预计2018年中国的国内生产总值将达到约13.2万亿美元，超过19个使用欧元国家总和（12.8万亿美元）。

报道截图

彭博社在文章开头就指出，又有一个迹象表明，“亚洲世纪”已经到来，中国的经济规模有望在今年超越整个欧元区。

根据彭博汇总的数据显示，中国2018年的国内生产总值预计将达到约13.2万亿美元，超过欧元区19国12.8万亿美元的总和。彭博社称，2017年，欧元区GDP以不到2000亿美元的微弱优势领先。

中国经济规模将在2018年超越整个欧元区，注：预测用的是名义GDP，图自凤凰国际

新加坡渣打银行（Standard Chartered Bank）全球首席经济学家大卫·曼恩（David Mann）说到：“它会超越，并且会持续下去。这是经济体制、基础设施、教育和硬件设施共同作用的结果——所有这些都会对亚洲越来越有利。”

彭博汇总的数据显示，包括日本、印度等经济大国和菲律宾、印尼等迅速发展的新兴经济体在内，亚洲的经济总量在2016年已经超越整个美洲。而亚洲更快的平均增速将会让这个差距越来越大。

不过，彭博社也指出，目前中国这个全球第二大经济体正在逐步放缓。由于其正在尝试转变经济增长模式，从过去的低工资、高出口模式转向更为均衡的模式，即让国内消费发挥更大的作用。

为了实现这个目标，中国面临着诸多挑战。其不仅要解决不断增加的债务，需要向全球投资者开放金融市场，政府也需要适应迅速的人口老龄化。联合国预计，到2030年，中国四分之一的人口将超过60岁。

曼恩预计，到2020年之前，中国经济应该保持以至少6%的速度增长，并在2020-2030年间保持5%至5.5%的速度。他表示，未来20年欧元区的增长率很难高于2%。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）全球经济学家Aditya Bhave援引荷兰格罗宁根大学麦迪逊（Maddison）项目编制的数据称，虽然长时段的经济数据比较很难准确，但根据估算，中国经济规模在19世纪中叶之前是高于西欧的。

曼恩说，中国的上升轨迹将帮助全球经济重返历史大部分时间持续的状态，过去150年西方经济超过东方的局面只是特例。

“中国快速复兴具有很大的影响， 别忘了它曾是19世纪全球最大的经济体，”野村控股（Nomura Holdings Inc。）驻新加坡新兴市场经济主管苏博文（Rob Subbaraman）说。

苏博文表示，“中国对全球金融市场和商品的影响不能再被忽略。但它的经济规模也加剧了贸易和投资的竞争，进而导致国际外交趋于紧张。”

责任编辑：张迪