政协委员:建议农民素质教育工作纳入党委政府考核

原标题：余留芬委员：建议将农民素质教育工作纳入党委政府考核内容

余留芬 中国女网 图

3日下午，全国政协十三届一次会议开幕式前，人民大会堂的台阶上，余留芬被中外媒体记者重重包围，一个个问题接连地抛给了这位党的十九大上曾与总书记对话的女村支书。

显然，有了党代表的历练，回答媒体提问时的余留芬更加从容、自信。

“十九大后岩博村有怎样的变化？与总书记对话时提及的村里的‘人民小酒’现在销量如何？作为新任全国政协委员，此次两会最关注什么？刚刚当选为全国三八红旗手标兵又有何新感受？”……开幕式前的采访时间实在短暂。面对记者一连串的提问，作为老朋友，全国政协委员、贵州六盘水市盘州市淤泥乡岩博村党支部书记余留芬痛快地接受了中国妇女报·中国女网记者的独家专访。

建议将农民素质教育工作纳入党委政府考核内容

记者：从党代表到全国政协委员，这种转变对您个人意味着什么？

余留芬：责任的不同。作为新任全国政协委员，这次两会上我给自己定的一个任务就是学习。前几天全国政协组织我们新委员系统地学习了解了政协的工作内容、政协委员的工作方式等。两会召开期间，我还会多向身边的老委员们学习，学习如何参政议政、如何更好地建言献策。

记者：这次两会您带来提案了吗，是关于哪方面的？

余留芬：我带来了两个提案，都是围绕党的十九大提出的乡村振兴战略的，也都是来自于我的工作实践和调研。

记者：能不能具体地介绍一下。

余留芬：一个是对加强农民素质教育的建议，俗话说“打铁还需自身硬”，实施乡村振兴战略的关键是农民。当前的脱贫攻坚工作中有农民因为个人利益原因不愿意脱贫，还有贫困农民好吃懒做，没有集体观念和感恩的心，我认为加强农民素质教育工作已经迫在眉睫。所以，我建议将加强农民素质教育纳入各级党委政府的考核内容，并将教育的经费纳入各级财政预算。

另一个是关于发展村级集体经济的建议，我建议要在实施“资源变产权、资金变股金、农民变股东”的“三变”改革中引领村级集体经济发展；要借良好的企业优势带动村级集体经济的全面发展；要加强监督管理推动集体经济稳健发展。

“人民小酒”将上市挂牌

记者：党的十九大后，您在忙些什么？

余留芬：当然最首要的还是带领大伙儿一起致富。不仅是岩博村，我们去年还通过“联村”带领周边两个村脱了贫。

而作为十九大党代表，我的一个重要职责就是宣讲十九大精神。从十九大闭幕回家的路上开始到现在，我一直都在宣讲。通过宣讲，我把党的声音传递到乡亲们的耳朵里，带领群众听党话、跟党走。

记者：大家很关心十九大后岩博村的变化，“人民小酒”现在成了“网红”，它的销量如何？

余留芬：2017年度“人民小酒”完成销售总额9600万元。今年两会后，4月，岩博酒业就将完成“新三版”上市挂牌，而这是为了2020年的主板上市做准备。

记者：听说今年的除夕夜，岩博村还收到了一份特殊的“礼物”？

余留芬：是的，中共中央办公厅打电话到岩博村，转达了习近平总书记对村里乡亲们的新年祝福。总书记对我们岩博村的关怀，对“产业日益兴旺，有望带动更多群众脱贫致富”的期冀，让我们大伙儿特别感动，总书记时时刻刻都在惦记着我们广大的基层干部群众，是总书记带着我们走进了新时代，过上了好日子。

当选全国三八红旗手标兵无比光荣

记者：您刚刚获得了全国三八红旗手标兵荣誉称号，祝贺您！

余留芬：能够获得这个荣誉，我觉得无比光荣、骄傲，我很看重这个荣誉。这么多年来，妇联对我个人的成长、对岩博村妇女的发展乃至全村的脱贫致富都给予了很多帮助，妇联就是我们的“娘家”。

刚当村支书的时候，村里不少人不相信我能够带领“贫困村”脱贫致富。但现在的岩博村绝对是妇女能顶“半边天”。

总书记说：“奋斗本身就是一种幸福。只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。”生活在这个时代，奋斗就会有收获，就会感受到幸福。总书记还说：“新时代是奋斗者的时代。”新时代要有新气象，更要有新作为，我们岩博村乡亲们现在的目标，就是带动更多人增收致富，让家乡的明天变得更美好！

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责任编辑：张玉